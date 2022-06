Il produttore di God of War Ragnarok insiste che il gioco non verrà ritardato poiché i fan richiedono la data di uscita

Per tutto giugno, la data di uscita di God of War Ragnarok è stato un argomento piuttosto scottante e ha portato i fan quasi in delirio. Dopo che è stato inizialmente affermato che il gioco non avrebbe raggiunto la finestra di rilascio del 2022, un’altra fonte non solo ha affermato che non era così, ma che una data ufficiale sarebbe stata condivisa prima della fine di giugno.

Allo stato attuale, non sembra che stia succedendo, e ora il produttore del gioco ha pubblicamente chiesto ai fan di provare a rimanere pazienti. Passando a Twitter, Cory Barlog (che ha diretto e scritto God of War del 2018) ha semplicemente detto: “Se dipendesse da me, condividerei tutte le informazioni quando ne sarò a conoscenza. Ma non dipende da me. Quindi, per favore, sii paziente. Prometto che le cose saranno condivise il prima possibile”.

Carissimi, se dipendesse da me condividerei tutte le informazioni quando ne sono a conoscenza. ma non dipende da me. quindi per favore, sii paziente. Prometto che le cose saranno condivise il prima possibile. creiamo giochi per te. possiamo creare giochi grazie a te. ❤️ pic.twitter.com/aw7dje5XxF — cory barlog (@corybarlog) 29 giugno 2022

Sfortunatamente, e non sorprende che non sia stato abbastanza per saziare alcune persone. Almeno un fan ha chiesto a Barlog di ammettere che il gioco è in ritardo, ma Barlog insiste sul fatto che uscirà ancora prima della fine del 2022. Ha aggiunto che non sono ancora pronti a mostrare nulla, essenzialmente ripetendo ciò che ha detto in Aprile.