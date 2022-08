Il primo trailer di gioco di Wo Long: Fallen Dynasty porta l’azione Nioh del Team Ninja in Cina

Wo Long: Fallen Dynasty è stato annunciato per la prima volta durante il Microsoft e Bethesda Games Showcase all’inizio di quest’estate. All’epoca, abbiamo visto solo alcune riprese cinematografiche che rivelavano l’ambientazione del gioco nella Cina dell’era dei Tre Regni. Ora, il trailer del gameplay di debutto ci mostra come funziona effettivamente il gioco, e c’è dell’azione davvero aggressiva qui.

Come mostra il trailer di gioco ufficiale, Wo Long si muove a un ritmo molto più veloce rispetto ai precedenti giochi Nioh del Team Ninja. Quelli hanno ricevuto confronti favorevoli con la serie Dark Souls di FromSoftware e Wo Long sarà inevitabilmente trattenuto contro Sekiro: Shadows Die Twice. Il sistema di combattimento è pieno di segnalini in rapido movimento e mosse finali, e sembra che non ci sia nemmeno una barra della resistenza da gestire durante il combattimento. Ciò manterrà il ritmo più veloce.

Molti dei marchi di Nioh possono essere visti chiaramente durante il trailer di un minuto. Il nostro eroe usa una varietà di armi mentre combattono un gruppo di cattivi, dai fanti alle tigri che saltano alle streghe che evocano serpenti. Come previsto, c’è anche una buona dose di magia in gioco: possiamo vedere incantesimi di fulmine e una creatura simile a una fenice che viene evocata. La pagina Steam di Wo Long (dove puoi aggiungere il gioco alla tua lista dei desideri) afferma che il combattimento incorpora le Cinque Fasi, ovvero gli elementi di fuoco, acqua, legno, metallo e terra, che corrispondono alle fasi della vita.

Parlando di Steam, Wo Long: Fallen Dynasty uscirà su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One. Il gioco è stato rivelato durante una presentazione Microsoft e sarà disponibile su Xbox e PC Game Pass il primo giorno, ma arriverà comunque anche su console PlayStation. In termini di versione per PC, sarà venduto tramite Steam ma non Epic Games Store.

Per quanto riguarda il “giorno uno” in corso, la data di uscita di Wo Long è ancora nell’aria. I primi due trailer hanno promesso un lancio “all’inizio del 2023”. Questo non è cambiato.