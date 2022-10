Il primo importante aggiornamento di Saints Row includerà oltre 200 correzioni di bug

Saints Row è un riavvio di un franchise incredibilmente stravagante, che riduce la formula a qualcosa di un po’ più radicato, anche se ancora incredibilmente pazzo rispetto alla maggior parte della concorrenza. Volition ha pubblicato un aggiornamento sul gioco, impegnandosi a supportare il titolo fino al 2023. Lo studio intende concentrarsi sul miglioramento dell’esperienza attuale, con particolare attenzione alle correzioni di bug e agli aggiornamenti della stabilità.

“Sappiamo che c’è ancora del lavoro da fare per migliorare la tua esperienza di gioco e stiamo lavorando sodo per risolvere i problemi segnalati dalla community e miglioramenti basati sul tuo feedback”, si legge nel post. Lo sviluppatore ha già iniziato il compito di ripulire i bug del gioco con gli hotfix. Il primo importante aggiornamento del gioco alla fine di novembre avrà oltre 200 correzioni in più, principalmente per affrontare le sfide, la stabilità generale e il gioco cooperativo.

Nella dichiarazione, Volition afferma che l’aggiornamento di novembre sarà il primo di molti aggiornamenti che hanno lo scopo di migliorare l’esperienza di base, incluso “ridurre la ripetizione in alcune attività, rendere le sfide più gratificanti, migliorare la gestione del veicolo, [and] un rinnovamento delle caratteristiche rumorose e tattili.

Queste correzioni saranno accompagnate da patch estetiche gratuite rilasciate per il resto del 2022. I fan dovranno aspettare fino al 2023 per ulteriori contenuti della storia e un nuovo gameplay da esplorare in nuove aree della città, poiché Volition sembra concentrato sulla costruzione delle fondamenta del gioco. il corso del prossimo anno.