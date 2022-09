Il primo gameplay di Grand Theft Auto 6 presumibilmente trapela, rivela combattimento, mappa, protagonista femminile e altro ancora

Quello che si pensava fosse solo un sogno irrealizzabile si sta lentamente trasformando in realtà. Un utente di Internet ha appena rilasciato presunti contenuti dal prossimo Grand Theft Auto 6 e un dibattito ha iniziato a imperversare sul fatto se questa fuga di notizie sia reale o falsa. Anche se non è reale, il contenuto è così ben realizzato che i fan rimarrebbero molto colpiti dalle capacità di chi ha realizzato questi video. Parliamo di ciò che questo gameplay trapelato di Grand Theft Auto 6 ha mostrato in quei video.

La presunta perdita mostra la protagonista femminile e il gameplay barebone di Grand Theft Auto 6

Poche ore fa un utente di Internet che si chiama “teapotuberhacker” ha aperto un thread su un forum GTA e lo ha chiamato “GTA 6 (Americas) leak – 90+ .mp4 footage/videos”. Nel primo post, l’utente afferma di aver messo le mani su 90 clip che mostrano il gameplay del GTA 6 in fase di sviluppo in esecuzione su PS4 e hardware PC.

In seguito spiegano di aver trovato questo filmato in un’area di lavoro di Slack insieme al codice sorgente del gioco, che continuano a far trapelare in vari post.

Supponendo che ciò sia reale, le informazioni trovate sono molto vitali per capire di cosa parlerà il nuovo Grand Theft Auto. La prima notizia che è stata già dichiarata in precedenza da Rockstar è che la protagonista di GTA 6 sarà una donna. Il suo nome sembra essere Lucia e farà coppia con un personaggio maschile chiamato Jason.

La mappa e la posizione del futuro GTA 6 sembrano essere Vice City, poiché il gameplay mostra vari luoghi della città con “Vice City” scritto su tram, metropolitana ed edifici. Ci sarà anche una nuova area chiamata Port Gellhorn che verrà aggiunta alla città preferita di tutti.

Quando si tratta di gameplay, alcune delle cose che si potevano notare erano che puoi accovacciarti e gattonare in questo, cambiare la pistola tra le mani e raccogliere le armi dal pavimento.

Rockstar e Take Two non hanno ancora rilasciato una dichiarazione in merito alle perdite, ma la maggioranza sembra concordare sul fatto che queste perdite siano reali o il risultato di molto lavoro da parte dell’hacker.