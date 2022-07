Il primo capitolo DLC di Citizen Sleeper, Flux, verrà lanciato alla fine di luglio

Cittadino dormienteil gioco di ruolo a turni lanciato su Nintendo Switch, PC e Xbox Game Pass a maggio, riceverà il primo di tre episodi DLC previsti il ​​28 luglio a mezzogiorno EDT.

Intitolato Flusso, il primo episodio inizierà una storia che si svolge in tutti e tre i capitoli DLC gratuiti. Il secondo è finora previsto per il lancio in ottobre. Una dichiarazione martedì dello sviluppatore Jump Over the Age (alias Gareth Damian Martin) e dell’editore Fellow Traveller afferma Flusso introdurrà nuovi personaggi e si espanderà Cittadino dormienteLa narrativa e il regno più ampio di Helion System.

In Cittadino dormiente, i giocatori sono perseguitati da una megacorporazione distopica che ha programmato per il proprio corpo una “obsolescenza pianificata”. Svegliandosi su una stazione spaziale abbandonata chiamata Erlin’s Eye, i giocatori scelgono una delle tre classi e interpretano la loro strada costruendo una nuova vita, con nuovi alleati, pur preservando quella vecchia.

FlussoI nuovi personaggi includono Eshe e Peake, rispettivamente capitano e membro dell’equipaggio del Climbing Briar. “Il giocatore imparerà di più su di loro mentre elaboreranno un piano per ottenere il tanto necessario soccorso attraverso la quarantena alla flottiglia dei rifugiati”, ha affermato il comunicato stampa di martedì.

Cittadino dormiente lanciato il 5 maggio su Nintendo Switch, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X. È una selezione consigliata da Polygon e la nostra recensione afferma che il suo più grande punto di forza “è quello di liberarmi da obiettivi concreti e lasciarmi esistere senza una ragione”. Da allora ha ottenuto ampi consensi dalla critica, inclusa una reputazione “straordinariamente positiva” dalle recensioni dei punteggi degli utenti su Steam.