Il prezzo di Xbox Series X rimane lo stesso dopo l’aumento di PS5 nel Regno Unito

Microsoft ha confermato che Xbox Series X non aumenterà di prezzo come la PS5 nel Regno Unito.

La notizia è stata confermata oggi in seguito alla rivelazione di Sony che ha lasciato i giocatori nel Regno Unito e in Europa ad affrontare costi di vendita al dettaglio più elevati.

Le stesse modifiche non vengono implementate negli Stati Uniti, sebbene molte regioni debbano affrontare aumenti, tra cui Nord America, Asia e Medio Oriente.

Il prezzo di Xbox Series X rimane lo stesso nel Regno Unito

Un nuovo rapporto di VGC ha confermato che il prezzo di Xbox Series X non aumenterà in linea con la PS5 nel Regno Unito.

Microsoft ha condiviso una dichiarazione con il sito in cui confermava che non sarebbero state apportate modifiche al prezzo al dettaglio suggerito di Xbox Series X o Xbox Series X. Ciò significa che Xbox Series S rimarrà fissa a £ 249,99 e Xbox Series X a £ 449.99. Questo fa seguito alla notizia che la console PlayStation 5 riceverà un aumento del prezzo fino al 12,5% in alcuni paesi.

Il prezzo di PS5 nel Regno Unito sarà ora di £ 479,99 e £ 389,99 per la PS5 Digital Edition. Nel frattempo, il prezzo di PS5 in Europa sarà di € 549,99 e € 449,99 per PS5 Digital Edition.

Spiegando i cambiamenti e in che modo la società è stata influenzata dall’inflazione, il presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha condiviso oggi questo annuncio:

“L’ambiente economico globale è una sfida che molti di voi in tutto il mondo stanno senza dubbio affrontando. Stiamo assistendo a tassi di inflazione globali elevati, nonché tendenze valutarie avverse, che incidono sui consumatori e creano pressione su molti settori.

“Sulla base di queste difficili condizioni economiche, SIE ha preso la difficile decisione di aumentare il prezzo di vendita consigliato (RRP) di PlayStation 5 in mercati selezionati in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), Asia-Pacifico (APAC), America Latina (LATAM), così come il Canada. Non ci saranno aumenti di prezzo negli Stati Uniti. “

I nuovi RRP per le console PlayStation 5 in tutto il mondo sono i seguenti:

EuropePS5 con unità disco Blu-ray Ultra HD – € 549,99PS5 Digital Edition – € 449,99

UKPS5 con unità disco Blu-ray Ultra HD – £ 479,99 PS5 Digital Edition – £ 389,99

Giappone (in vigore dal 15 settembre 2022)PS5 con unità disco Blu-ray Ultra HD – 60.478 yen (tasse incluse)PS5 Digital Edition – 49.478 yen (tasse incluse)

AustraliaPS5 con unità disco Blu-ray Ultra HD – $ 799,95 AUD Edizione digitale PS5 – $ 649,95 AUD

CanadaPS5 con unità disco Blu-ray Ultra HD – $ 649,99 CAD Edizione digitale PS5 – $ 519,99 CAD.

