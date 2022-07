Il prezzo dell’edizione Ragnarok Jotnar di God of War è trapelato prima della rivelazione

Secondo quanto riferito, il prezzo dell’edizione Ragnarok Jotnar di God of War è stato rivelato prima della messa in vendita questa settimana.

Sony deve ancora annunciare quanto costerà ciascun pacchetto prima che i primi preordini diventino attivi.

Questo è programmato per venerdì 15 luglio e sembra che i fan abbiano ricevuto un enorme aggiornamento prima che tutto abbia inizio.

Qual è il prezzo dell’edizione Ragnarok Jotnar di God Of War?

Secondo il noto account Twitter di Wario64, il prezzo della God of War Ragnarok Jotnar Edition è stato fissato a $ 260 e la Collector’s Edition a $ 200. Il prezzo del Regno Unito non è stato confermato ma dovrebbe essere l’equivalente normale di quei prezzi. Va notato che questi rimangono rapporti per ora e i giocatori dovrebbero prenderli con le pinze.

La buona notizia è che i fan non dovranno aspettare molto prima che Sony annunci il prezzo ufficiale, poiché tutti i preordini di God of War Ragnarok dovrebbero essere pubblicati alle 10:00 ora locale o alle 10:00 EDT, a seconda di dove vivi nel mondo, venerdì.

I prezzi per i preordini di livello inferiore non sono trapelati, ma si prevede che la Kotnar Edition sarà la collezione più venduta e sarà probabilmente la più limitata nella quantità di allocazione di azioni. L’edizione standard su PS4 dovrebbe costare £ 59,99, con una patch di aggiornamento disponibile per coloro che desiderano giocare alla versione PS5 in futuro.

Un messaggio di Sony spiega: “The God of War Ragnarok Standard Edition (digitale e fisico) viene fornito con il gioco completo per PlayStation 4 o PlayStation 5. Se acquisti l’edizione standard God of War Ragnarok per PlayStation 4, puoi eseguire l’upgrade a la versione PlayStation 5 per $ 10 USD (o l’equivalente in valuta).”

Ed ecco cosa sarà incluso nei preordini di Jotnar & Collector’s Edition in uscita questa settimana:

