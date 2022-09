Il presunto hacker di GTA 6 è stato arrestato, risulta essere un ragazzo di 17 anni

Sono passati solo pochi giorni dall’enorme perdita di gioco di Grand Theft Auto 6, ma in quel periodo abbiamo visto diminuire il valore delle azioni della società madre Take-Two. Ora un presunto sospetto è stato arrestato o, per dirla in termini GTA appropriati, arrestato.

La polizia di Londra ha “arrestato un diciassettenne sospettato di pirateria informatica”, come annunciato sull’account Twitter della forza. “Rimane in custodia di polizia”, ​​si legge nel tweet. A prima vista, questo arresto potrebbe non sembrare correlato all’incidente di hacking Rockstar che ha portato al gameplay trapelato, ma è facile tracciare una linea tra i due. Il giornalista Matthew Keys afferma di avere una fonte che collega il diciassettenne al gruppo di hacker Lapsus$, che è il gruppo associato all’irruzione di Rockstar. Come riporta Keys su Twitter, quell’associazione lega anche questo sospetto a una serie simile di incidenti di hacking al servizio di condivisione di corse Uber.