Il porting per PC Windows di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales arriva su Steam

Fatti da parte Peter Parker. È il turno di Miles Morales di un port per PC Windows. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sta arrivando su PC Windows e venerdì ha ricevuto il suo primo trailer teaser. Non c’è ancora una data di rilascio specifica, ma è programmato per il lancio questo autunno.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales è attualmente disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5. Il port darà agli utenti Windows la possibilità di vivere in prima persona la scintillante avventura. Il teaser trailer mostra Miles Morales nella sua tuta da ragno lucida e lucente, che tira ragnatele e calpesta i cattivi per proteggere New York City.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales presenta molti gameplay e ambientazioni simili a quelli del successo di Insomniac Games del 2018 MaL’Uomo Ragno di Rvel. Ma offre comunque una storia originale con Miles Morales nel ruolo dell’eroe. In questo adattamento del 2020, Peter Parker è fuori città, quindi tocca a Morales mantenere la pace a New York.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales potrebbe non avere una data di lancio, ma i giocatori possono desiderarlo su Steam e Epic Games Store.