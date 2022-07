Il PlayStation Network e lo Store di Sony hanno riscontrato problemi tecnici

Il PlayStation Network e il PlayStation Store di Sony stanno riscontrando problemi tecnici, che interessano la gestione dell’account e l’accesso, lo streaming di giochi, gli acquisti e i download. Alcuni utenti PlayStation stanno tentando di accedere a giochi multiplayer e vengono visualizzati messaggi di errore (ad es. “Impossibile verificare l’abbonamento a PlayStation Plus”, “È necessario PlayStation Plus per accedere a questa funzione”), nonostante dispongano di un abbonamento PlayStation Plus attivo.

La pagina di stato del servizio di rete ufficiale di PlayStation Network afferma che la gestione dell’account, i giochi e le funzionalità social e il PlayStation Store sono interessati dall’attuale interruzione della rete di Sony. I problemi che interessano PSN sono iniziati alle 13:30 EST, secondo Sony.

Numerosi rapporti sui tempi di inattività di PlayStation Network sono stati segnalati anche su DownDetector, dove i giocatori su console PlayStation 4 e PlayStation 5 segnalano problemi di accesso a giochi come Call of Duty: Modern Warfare, Destino 2, Sorvegliaree NBA 2K.

Aggiorneremo questo post quando lo stato di PSN cambierà.

Aggiornamento (15:45 EST): La pagina dello stato del servizio di rete di Sony è stata aggiornata per indicare “Tutti i servizi sono attivi e funzionanti”.