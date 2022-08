Il pilota open-world Wreckreation in arrivo dai veterani di Burnout

Molti giochi di corse hanno editor di tracce con cui i fan possono armeggiare, ma Relittoannunciato venerdì, consentirà ai giocatori di costruire e modificare il percorso di gara mentre gli altri lo guidano. naufragio, di Three Fields Entertainment e THQ Nordic, arriverà presto per PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X.

RelittoIl team di sviluppo di Electronic Arts comprende veterani delle serie Burnout e Need for Speed ​​di Electronic Arts. Il gioco presenta sei diversi eventi: “Drift, Air, Near Miss, Stunt, Crash e […] Time” disseminato in tutta la sua mappa del mondo aperto. Il MixWorld, come viene chiamato, consente ai giocatori di progettare piste e posizionare salti, loop, ostacoli e altro sull’ippodromo mentre un evento si svolge dal vivo.

Relitto supporterà anche una serie di opzioni di personalizzazione dell’auto, oltre a “il proprio quadrante radio FM vecchio stile con 16 canali”. Se ciò non è abbastanza buono, il gioco supporterà lo streaming Spotify delle playlist preferite dei giocatori.

Nessuno dei veicoli sembra essere un’auto del mondo reale o con licenza, ma questo significa Relitto può seminare il campo con di tutto, da una terna a un furgone TV via cavo e una vecchia detectivemobile truccata.

THQ Nordic non ha fornito un giorno di lancio o una finestra per il gioco di corse, ma un elenco su Amazon suggerisce che verrà rilasciato prima della fine del 2022.

Lo sviluppatore Three Fields Entertainment è stato fondato nel 2014 dai fondatori di Criterion Alex Ward e Fiona Sperry. Lo studio ha continuato a rilasciare una manciata di giochi, incluso il suo titolo di debutto Golf pericoloso e giochi di guida da crash-spettacolo Zona pericolosa, Zona di pericolo 2e Guida pericolosa.