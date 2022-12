Il picchiaduro di League of Legends Project L mostra i combattimenti in coppia in un nuovo video

Rivolte League of Legends gioco di combattimento, ancora attualmente nome in codice Progetto l, ha ottenuto la sua proiezione più lunga di sempre lunedì. Un nuovo video mostra le meccaniche di combattimento del gioco con un’enfasi speciale sui sistemi Tag e Assist, che ora sono il fulcro del gioco. Il video include alcune nuove mosse di campioni come Darius, Ekko, Ahri e Jinx e un aggiornamento su Illaoi, che sta arrivando anche lei al gioco.

Progetto l ha iniziato lo sviluppo come un gioco di combattimento uno contro uno, dice Shaun “Unconkable” Rivera di Riot in questo ultimo video, ma ha cambiato marcia lungo la strada verso un sistema Tag-team di due combattenti che possono aiutarsi a vicenda in vari modi durante la partita . Sebbene Riot abbia annunciato questo cambiamento qualche tempo fa, fino ad ora non era chiaro quanto i personaggi dei tag avrebbero interagito tra loro.

Questo video fornisce molti esempi di interazioni, tra cui Jinx che tende una trappola che Ekko lancia contro il nemico Darius, o Ahri che fa cadere i nemici in modo che il suo alleato Darius li abbatta con la sua ascia. Il gioco presenta anche un sistema che consente ai giocatori di passare rapidamente dal loro personaggio attuale al loro personaggio assist se sono entrambi sullo schermo contemporaneamente, oltre a un combo breaker basato su tag team per aiutare i giocatori a uscire da inceppamenti particolarmente stretti.

A parte il fatto che la dinamica dei tag è la giusta direzione di gioco per Progetto lil video lo confronta anche con i combattimenti a squadre in League of Legends corretto. I combattimenti a squadre costituiscono un’enorme percentuale di a League of Legends‘ corrisponde ai momenti più importanti, poiché diversi campioni di ogni squadra combinano le loro abilità e attacchi per enormi combo sui nemici.

Sfortunatamente, mentre questo nuovo ultimo video è il massimo che abbiamo visto finora del gioco, Riot è ancora silenzioso quando possiamo aspettarci Progetto l essere rilasciato – o anche ottenere un vero nome.