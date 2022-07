Il piano di Pokémon Company per risolvere la carenza di carte è stato super efficace

È stato quasi impossibile ottenere carte Pokémon negli ultimi anni. Proprio intorno al 25° anniversario del franchise Pokémon, le carte Pokémon hanno visto una grande rinascita in popolarità; che fossero alimentate dalla noia pandemica o dal sogno di arricchirsi con le tue carte Charizard, le carte Pokémon sia nuove che vecchie andavano esaurite non appena arrivavano sugli scaffali dei negozi. La gente ha accumulato Happy Meals di McDonald’s per carte speciali. I negozi al dettaglio come Target hanno tolto le carte dagli scaffali, scegliendo di vendere prodotti solo online, secondo quanto riferito perché gli acquirenti frenetici hanno creato problemi di sicurezza nei negozi. Le persone hanno invaso i servizi di classificazione delle carte con così tante carte da collezionisti che speravano di diventare ricchi che hanno dovuto sospendere i nuovi invii per lavorare con l’arretrato.

L’anno scorso, The Pokémon Company ha riconosciuto la carenza di carte Pokémon e ha annunciato che stava aumentando la produzione per soddisfare l’elevata domanda.

“Sappiamo che alcuni fan stanno riscontrando difficoltà nell’acquisto di alcuni Pokémon [trading card game] prodotti a causa della domanda molto elevata”, ha affermato la società in un tweet. “In risposta, stiamo ristampando i prodotti interessati alla massima capacità per garantire che più fan possano godersi il GCC Pokémon”.

La Compagnia Pokémon non stava scherzando. Secondo i dati diffusi da The Pokémon Company, solo nell’ultimo anno ha prodotto più di 9 miliardi di carte. È più del doppio rispetto all’anno precedente, quando The Pokémon Company ha realizzato 3,7 miliardi di carte. (Normalmente produce tra 1 e 2 miliardi di carte all’anno, ha detto a Polygon l’esperto di Pokémon e webmaster di Serebii Joe Merrick.) Ad oggi, sono state prodotte più di 43,2 miliardi di carte dal Gioco di carte collezionabili Pokémon lanciato.

Più di un quarto di tutte le carte Pokémon stampate sono state prodotte dal 2020 al 2022. Non c’è mai stato un vero errore nella produzione di carte Pokémon: The Pokémon Company semplicemente non poteva tenere il passo con una richiesta così grande.

“È sicuramente un grosso problema e mostra una reazione alla situazione accaduta verso la fine del 2020, in termini di consumo generale di carte”, ha affermato Merrick. “Pokémon [trading cards] ha colpito di nuovo il mainstream e le persone stavano acquistando tutte le azioni, non necessariamente per le giuste ragioni, ed era quasi impossibile per le persone ottenere uno qualsiasi dei nuovi prodotti. È stato un incubo per il consumatore generale”.

Charlie Hurlocker, un esperto di Pokémon e consulente senior per la società di classificazione CGC, ha detto a Polygon che The Pokémon Company sta probabilmente sovraproducendo le carte Pokémon ora, inondando il mercato con i suoi oggetti da collezione per abbassare i prezzi e tenere rifornito ogni scaffale. La strategia sembra funzionare: la maggior parte dei negozi ha prodotti sugli scaffali e i prezzi sul primo e sul mercato secondario sono in calo. Hurlocker ha detto che le buste, durante il picco della mania dei Pokémon negli ultimi anni, sono state vendute presso i rivenditori online per oltre il 20% del prezzo consigliato, il che sembrava un aumento importante, perché le buste, ha detto, erano vendute a molto meno . Ora, con un afflusso di carte e set sul mercato, i prezzi sono tornati alla normalità, ha detto Hurlocker, con i rivenditori che hanno davvero raggiunto il pareggio sulle vendite di carte.

Il secondo indicatore della sovrapproduzione di The Pokémon Company è il mercato delle carte in blocco, ha detto Hurlocker.

“C’è un intero mercato secondario basato sul valore di qualsiasi carta Pokémon”, ha spiegato. “Le carte Pokémon hanno raggiunto il picco nel 2021 a sei centesimi a carta: qualsiasi carta valeva sei centesimi, solo perché c’era così tanta richiesta. Ora quel prezzo ha soddisfatto. È come un centesimo e i due più grandi [bulk] gli acquirenti non stanno nemmeno acquistando.

Hurlocker ha aggiunto: “La sovrastampa sta funzionando”.

Sei centesimi per carta potrebbero non sembrare un numero enorme, e non lo è, specialmente se lo confronti con le centinaia di migliaia di dollari che hanno reso le carte Pokémon una grande novità. Ma quelle carte che valgono una tonnellata, anche se i prezzi sono scesi, sono ancora rare e valgono una tonnellata. Ma la maggior parte delle carte Pokémon non sono quelle carte rare. Sono carte comuni o energia, e ce ne sono molte. Hurlocker ha affermato che un aumento della domanda così alto che le carte in blocco costassero sei centesimi ciascuna è un grosso problema.

La bolla delle carte Pokémon non è scoppiata, ma ora il franchise sta tornando ai normali livelli di clamore. Nuovi pack, come il prossimo Pokémon Vai l’espansione con la carta Peel-off, Trolly Ditto, probabilmente entrerà nel ciclo molto richiesto, ma non passerà molto tempo prima che i pacchetti tornino. Forse non ci sono sempre carte Pokémon sugli scaffali di Target, ma non è più impossibile ottenerle.