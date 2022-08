Il personaggio di Skullgirls a lungo richiesto Marie è stato annunciato per il 2023

Dopo 10 anni dal lancio di Skullgirls, Marie, l’antagonista principale del gioco, sarà finalmente un personaggio giocabile nel 2023, ha annunciato lo sviluppatore Hidden Variable Studios venerdì. Durante EVO 2022, lo sviluppatore ha rilasciato un teaser in cui confermava che il personaggio avrebbe riempito l’ultimo posto nel roster del Pass Stagione 1 di Skullgirls 2nd Encore e ha aggiunto che sarebbe arrivata anche su Skullgirls Mobile.

Il teaser stesso non presentava alcun filmato del personaggio in azione, ma ritraeva Marie che parlava con il suo caro amico Peacock, chiamato Patricia.

Dopo 10 anni di lotta contro la Skullgirl… Attraverso lotte e tumulti… Il Cuore del Teschio è stato distrutto. Ma un frammento brucia ancora brillantemente. Marie si unirà a Skullgirls 2nd Encore e Skullgirls Mobile nel 2023! Ritira oggi il Pass Stagione 1: https://t.co/VjLOIXzQRM pic.twitter.com/CpOvuVCn8y — Skullgirls (@Skullgirls) 6 agosto 2022

Nei 10 anni trascorsi dal lancio di Skullgirls, Marie è stata un personaggio molto richiesto, sia per motivi di gioco che per motivi di storia. Gli sviluppatori di Skullgirls hanno precedentemente affermato che per poter raccontare la storia canonica del gioco, Umbrella, Black Dahlia e Marie dovrebbero essere giocabili. Abbastanza interessante, con la presentazione di Marie, tutti e tre i personaggi faranno parte del pass stagionale del gioco.

Skullgirls è stato originariamente rilasciato nel 2012 e da allora ha visto parecchi aggiornamenti e riedizioni, con la versione attuale del gioco Skullgirls 2nd Encore. Il gioco ha scambiato le mani tra più editori e sviluppatori nel corso della sua vita, ma ha anche sviluppato un seguito ampio, dedicato e competitivo.

Skullgirls è uno dei tanti giochi presenti all’EVO 2022, con il titolo in testa al primo giorno dell’evento. Il famoso giocatore di giochi di combattimento SonicFox alla fine ha portato a casa l’oro come campione EVO 2022 Skullgirls, ottenendo una vittoria contro il dekillsage.

Finora, EVO 2022 ha ospitato anche molti altri importanti annunci di giochi di combattimento. Arcade1Up ha rivelato che Marvel vs. Capcom 2 otterrà la sua prima riedizione ufficiale dalla sua rimozione dalla lista attraverso un cabinet arcade autorizzato, e Capcom ha svelato due nuovi commentatori in arrivo su Street Fighter 6: Tasty Steve e James Chen.