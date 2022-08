Il patrimonio netto di Young Dolph e tutto ciò che sappiamo!

Young Dolph aveva un patrimonio netto di $ 3 milioni Rapper, produttore e artista discografico americano al momento della sua morte. Il 17 novembre 2021, Young Dolph è stato tragicamente ucciso. All’epoca aveva 36 anni.

Il 27 luglio 1985, Adolph Thornton Jr. è nato a Chicago, Illinois. Si è trasferito a Memphis, nel Tennessee, con la sua famiglia quando aveva due anni. Nel 2009, ha fatto il suo debutto nell’industria musicale con l’uscita del suo mixtape di debutto Paper Route Campaign. Inoltre, Dolph ha pubblicato l’album Welcome to DolphWorld.

Ha fondato l’etichetta discografica Paper Route Empire. Ha collaborato spesso con il rapper Gucci Mane. Inoltre, ha pubblicato gli album 16, Shittin On The Industry, 16 Zips, High Class Street Music, Cross Country Trappin, South Memphis Kingpin e Blue Magic. Dolph è apparso nel singolo di successo di OT Genasis “Cut It”, che ha raggiunto il numero 35 della Billboard Hot 100.

Nel 2016, Young Dolph ha pubblicato il suo album di debutto in studio King of Memphis. L’album ha raggiunto il numero 5 nella classifica rap statunitense, il numero 9 nella classifica R&B/Hip-Hop statunitense e il numero 49 nella classifica Billboard 200. Bulletproof, il suo album del 2017, ha debuttato al numero 14 della classifica rap statunitense, al numero 19 della classifica R&B/Hip-Hop statunitense e al 36 della classifica Billboard 200.

Primi anni di vita

Adolph Thornton, Jr. è nato a Chicago, Illinois, l’11 agosto 1985. Quando aveva due anni, la sua famiglia si trasferì a Memphis, nel Tennessee. Ha due fratelli e due sorelle.

Ha rappato nella sua canzone di successo “Preach”, “Mamma sempre in strada, quindi indovina chi mi ha cresciuto?” Nella sua musica, descrive un’epoca in cui i suoi genitori erano drogati di crack.

Carriera

Dolph ha sempre avuto una passione per la musica. Quando sua nonna morì nel 2008, fu devastato. Si è rivolto alla musica, al rap, per esprimere i suoi pensieri e sentimenti.

Il successo del mixtape lo ha incoraggiato ad approfondire il mondo della musica. Ha pubblicato molti altri mixtape e singoli nel corso degli anni, tra cui “High-Class Street Music”, “A Time 2 Kill”, “Blue Magic”, “South Memphis Kingpin” e “Felix Brothers”.

Nel 2015, è apparso nel singolo di successo di OT Genasis “Cut It”, che ha raggiunto la posizione numero 35 nella Billboard Hot 100. “King of Memphis”, il suo album di debutto, è stato pubblicato nel 2016. È stato ben accolto dalla critica. È stato anche un successo commerciale, raggiungendo il 49 ° posto nella Billboard 200 negli Stati Uniti.

Nell’aprile 2017, ha pubblicato il suo prossimo album, “Bulletproof”, che ha raggiunto la posizione numero 36 nella Billboard 200 degli Stati Uniti. Conteneva singoli come “100 Shots”, “But I’m Bulletproof” e “I Pray for My Enemies”. ‘

Ha pubblicato altri due album quell’anno, “Tracking Numbers” e “Thinking Out Loud”. Il primo non è entrato in classifica, mentre il secondo ha raggiunto la posizione numero 16 nella Billboard 200 degli Stati Uniti. Il patrimonio netto di Young Dolph è di $ 3 milioni ad agosto 2022.

Morte

Il giovane Dolph è stato oggetto di spari a Charlotte, nella Carolina del Nord, quando diverse dozzine, e alcuni rapporti dicono fino a 100, sono state sparate. È stato in ospedale per due settimane per riprendersi dalle ferite riportate. Alcuni hanno ipotizzato che l’attacco fosse il risultato di una faida con il rapper Yo Gotti. Yo Gotti è stato inizialmente nominato come persona di interesse, ma è stato rapidamente scagionato.

Sulla base dell’incidente, Young Dolph ha chiamato il suo secondo album Bulletproof. Il giovane Dolph è stato tragicamente ucciso in una sparatoria a Memphis, nel Tennessee, il 17 novembre 2021.

Riepilogo

Young Dolph è un rapper statunitense noto soprattutto per il suo album “King of Memphis”. Finora nella sua carriera ha pubblicato diversi mixtape e cinque album in studio.

Ha avuto un’infanzia difficile e ha lottato molto in gioventù. Ha sviluppato un interesse per la musica da bambino e ha cercato conforto scrivendo testi per sfogare le sue frustrazioni.