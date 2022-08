Il patrimonio netto di Logan Paul

Logan Paolo è uno YouTuber, pugile, celebrità di Internet e attore degli Stati Uniti. Logan Paul ha un patrimonio netto stimato di $ 45 milioni. Il canale YouTube di Logan Paul ha oltre 23 milioni di abbonati al momento della stesura di questo articolo. È stato uno degli YouTuber più pagati al mondo in vari momenti.

Oltre a YouTube, possiede e gestisce il marchio di abbigliamento immensamente redditizio Maverick Apparel. Maverick ha realizzato un fatturato di oltre 40 milioni di dollari nei suoi primi nove mesi di attività.

Da novembre 2018 presenta il podcast Imppaulsive. Logan e suo fratello Jake sono recentemente passati alla boxe professionistica.

Primi anni di vita

Logan Alexander Paul è nato a Westlake, Ohio, il 1 aprile 1995. Jake Paul, suo fratello minore, è anche un fenomeno dei social media. Logan ha iniziato a creare video su YouTube quando aveva 10 anni, utilizzando un canale da lui creato chiamato Zoosh.

Nel 2012, è stato un linebacker All-Star per la squadra di football della Westlake High School. Al liceo, è stato anche un campione di wrestling di stato e ha continuato a studiare ingegneria all’Università dell’Ohio. Tra il 2013 e il 2014 ha aumentato i suoi social media da 900 a 1,5 milioni. È stato particolarmente apprezzato sull’app di social media Vine. Ha abbandonato la Ohio University nel 2014 per andare a Los Angeles.

Carriera

Una compilation Vine del suo lavoro è stata trasformata in una compilation video di YouTube e pubblicata. Durante la prima settimana di trasmissione in diretta nell’aprile 2014, il video ha ricevuto oltre quattro milioni di visualizzazioni. Ha rapidamente superato i 4 milioni di follower di Vine e gli è stato chiesto di realizzare video sponsorizzati per HBO, Pepsi, Virgin Mobile e altre società. Nel 2015, è stato classificato come la decima personalità di Vine più importante, con i suoi brevi video che gli hanno fatto guadagnare centinaia di migliaia di dollari per. Paul ha spostato la sua performance su YouTube dopo la chiusura di Vine.

I video di Logan sono già stati visti circa 5 miliardi di volte. Al momento della stesura di questo articolo, ha oltre 20 milioni di abbonati YouTube, 16 milioni di follower su Instagram e 15 milioni di ammiratori di Facebook.

Controversia sulla foresta dei suicidi

Il 31 dicembre 2017, Paul ha pubblicato un video sul suo account YouTube in cui ha girato Aokigahara, Giappone, vicino alla base del monte Fuji. Questa posizione è generalmente conosciuta come la foresta dei suicidi poiché è un luogo popolare in cui le persone si suicidano. Un cadavere era appeso a un albero nel video di Paul. Entro 24 ore dalla pubblicazione, il video ha ottenuto 6,3 milioni di visualizzazioni. Sono state avviate diverse petizioni online che richiedevano a YouTube di rimuovere il canale di Paul. Il 1 gennaio 2018, Paul ha ritirato il video dal suo canale YouTube e ha offerto scuse formali tramite Twitter.

Il 10 gennaio, YouTube ha dichiarato che i canali di Paul saranno rimossi dal suo programma pubblicitario preferito, Google Preferred. Paul è stato anche licenziato dalla serie “Foursome” di YouTube Red. Dopo la sua morte, Paul ha donato 1 milione di dollari alle organizzazioni di prevenzione del suicidio.

Vita privata

Nell’autunno del 2015, Paul e i suoi coinquilini Mark Dohner e Evan Eckenrode ha condiviso un complesso di appartamenti a Hollywood con altre personalità dei social media come Juanpa Zurita, Amanda Cerny e Andrew Bachelor. Poiché erano così vicini, la banda ha lavorato insieme ai video per ciascuno dei loro canali.

Nell’autunno del 2017, Paul si è trasferito in una tenuta a Encino. Nel luglio 2018, Paul e l’attrice Chloe Bennet hanno rivelato la loro relazione. Apparentemente si frequentavano da un anno prima di dichiarare ufficialmente la loro relazione. Si separarono nel settembre dello stesso anno.

Logan Paul ha annunciato nel maggio 2020 che usciva con la modella Josie Canseco, la figlia dell’icona del baseball Jose Canseco. Ha pubblicato un video sul suo account YouTube intitolato “Ho comprato un cavallo alla mia ragazza” nel giugno 2020. Apparentemente, la coppia ha avuto un battibecco e ha deciso di fare ammenda prendendo Josie, a cui piace andare a cavallo, il suo cavallo. Il video mostra la coppia che cavalca due cavalli, con Paul che la informa di averli acquistati entrambi. Ha dichiarato: “Hai la completa proprietà. Puoi tenerli anche se ci separiamo”.

Punti salienti dello stipendio

Logan ha guadagnato $ 12,5 milioni nel 2016. Ha guadagnato $ 12 milioni nel 2017. Ha guadagnato $ 14,5 milioni nel 2018. I suoi guadagni totali nel 2019 sono stati $ 10 milioni.

Immobiliare

Ha pagato $ 6,55 milioni per la casa nell’ottobre 2017. Molti mesi prima era stata pubblicizzata per $ 8,5 milioni. La casa è di quasi 30.000 piedi quadrati e dispone di 14 stanze. Logan alla fine ha venduto la casa per $ 7,4 milioni nell’aprile 2022. Machine Gun Kelly era l’acquirente. Logan ha trascorso gli ultimi anni a Porto Rico, affittando una casa da $ 13 milioni all’interno dell’esclusiva enclave recintata Ritz-Carlton.

Logan ha speso $ 1 milione comprato Fobes Ranchuna proprietà di 80 acri nelle montagne di San Jacinto, a circa due ore a est del centro di Los Angeles, nel 2019. Timothy Leary, un professore di Harvard diventato produttore di LSD, ha vissuto al Fobes Ranch negli anni ’60.

Conclusione

Logan ha detto che la lotta gli avrebbe fruttato almeno $ 20 milioni. Floyd ha detto che avrebbe guadagnato più di $ 50 milioni. In realtà, circa 1 milione di persone hanno pagato per la lotta. Di conseguenza, Floyd ha ricevuto quasi $ 35 milioni e Logan circa $ 5,25 milioni.