Qual è il patrimonio netto di Drake?

Drake ha un patrimonio netto di $ 250 milioni Attore, produttore e rapper canadese. Drake è regolarmente uno degli artisti più pagati al mondo. Drake era un attore bambino nello show canadese per adolescenti Degrassi. The Next Generation prima di diventare una delle maggiori mega star del rap. Drake ha guadagnato più di $ 430 milioni nella sua carriera prima delle tasse e delle spese di soggiorno da quando ha ottenuto un riconoscimento diffuso.

Drake ha guadagnato $ 45 milioni tra giugno 2017 e giugno 2018. Ha guadagnato un totale di $ 95 milioni nel 2017. Ha guadagnato $ 75 milioni tra giugno 2018 e giugno 2019. Ha guadagnato $ 50 milioni nei successivi 12 mesi. Scorri verso il basso per ottenere una ripartizione anno per anno dei guadagni di Drake.

Primi anni di vita

Aubrey Drake Graham è nato in Toronto, Canada il 24 ottobre 1986. Il padre di Drake, Dennis, era un batterista che ha collaborato con artisti come Jerry Lee Lewis durante la sua carriera. Sandra, chiamata Sandi, la madre di Drake, era un’insegnante di inglese e fiorista. Drake andò in una scuola diurna ebraica e tenne un Bar Mitzvah cerimoniale.

Aubrey aveva cinque anni quando Sandi e Dennis si separarono. Suo padre si trasferì in seguito a Memphis, dove fu catturato e imprigionato per diversi anni con l’accusa di narcotici. Aubrey rimase a Toronto con sua madre, mentre visitava il padre a Memphis ogni estate (quando suo padre non era incarcerato). Drake avrebbe successivamente descritto Dennis come assente durante la sua educazione, cosa che Dennis ha fortemente confutato e sostiene fosse esagerata.

Drake e sua madre risiedevano nella metà inferiore di una casa a schiera a due piani a Forest Hill, un quartiere di lusso, che iniziava in prima media. Drake risiedeva nel seminterrato, mentre sua madre viveva al piano terra. Non erano ricchi; in effetti, i soldi erano scarsi. Drake ha scoperto un interesse per la recitazione e il canto mentre frequentava il Forest Hill Collegiate Institute. Alla fine ha frequentato la Vaughan Road Academy, dove è stato tormentato perché era birazziale e religioso. Ha saltato brevemente ma alla fine si è laureato nel 2012.

Contratto Universal Music Group

Sulla richiesta di utili del primo trimestre della società nel maggio 2022, Gruppo musicale universale ha affermato che Drake era stato nuovamente firmato per una “collaborazione internazionale a lungo termine”, che comprendeva tutto, dalla “musica registrata all’editoria musicale, al cinema, alla televisione e ai marchi”. Drake ha menzionato il contratto in una manciata delle sue canzoni. In una canzone, ha rappato sulla negoziazione di un contratto che includeva “360 up front”. Data l’ammissione della Universal, alcuni hanno interpretato il testo per suggerire che l’accordo gli ha pagato $ 360 milioni in anticipo. Secondo alcune stime, l’accordo vale 400 milioni di dollari o più. Prima di entrare a far parte, il solo catalogo di canzoni di Drake guadagnava 50 milioni di dollari di entrate per la società ogni anno.

Degrassi

Drake ha ottenuto una parte nel lungo programma televisivo canadese per adolescenti “Degrassi, La prossima generazione quando aveva 15 anni, grazie al padre di un amico d’infanzia che fa un’agenzia di recitazione. Nello show ha interpretato Jimmy Brooks, un giocatore di basket che è rimasto paralizzato dopo essere stato colpito da un colpo di pistola da un compagno di classe. È stato un membro regolare del cast dalla stagione 1 alla stagione 7, con apparizioni come ospite nel 2008.

La madre di Drake si è ammalata e non è stata in grado di lavorare quando era su Degrassi. Per alcuni anni i suoi salari Degrassi furono la loro unica fonte di denaro. All’epoca guadagnava $ 50.000 all’anno dal programma.

Carriera musicale

Nel 2006, Aubrey, che ora usava il suo secondo nome “Drake” come nome d’arte, iniziò a pubblicare mixtape, ispirati da leggende del rap come Jay-Z che ottennero contratti discografici dopo essere diventati famosi come artisti indipendenti.

Ha pubblicato il suo mixtape di debutto, “Room for Improvement”, nel febbraio 2005 sul suo sito Web e sul suo profilo MySpace. È stato in grado di vendere direttamente quasi 6.000 copie. L’anno successivo pubblicò il suo secondo mixtape, “Comeback Season”. Ha pubblicato il mixtape sulla sua etichetta appena formata, la Very Own di ottobre (aka OVO Records). Questo mixtape includeva “Replacement Girl”, che divenne una melodia underground di successo. Il video musicale della canzone è stato il primo ad essere mostrato su BET da un rapper canadese senza contratto.

Successo mainstream

Drake è una delle figure più dominanti e di successo nell’hip-hop e nel mondo della musica nel suo insieme. Ha collaborato con una sfilza di grandi nomi della musica, tra cui Kanye West, Eminem, Jay-Z e Travis Scott. Drake ha ricevuto diverse nomination ai premi. Al momento della stesura di questo articolo, aveva ricevuto oltre 180 premi importanti, inclusi quattro Grammy, da oltre 40 nomination.

Immobiliare

Nonostante sia nato in Canada, Drake vive a Hidden Hills, in California, dal 2012, quando ha pagato 7,7 milioni di dollari in contanti per un’enorme proprietà dal precedente proprietario del Saddle Ranch Bar di Los Angeles. La proprietà, soprannominata YOLO Estate, comprende molte case, tra cui una casa principale di 12.000 piedi quadrati e una casa delle feste di 2.000 piedi quadrati.

La tenuta comprende scuderie, un cinema da 25 persone, un campo da basket a grandezza naturale, un campo da pallavolo sulla sabbia e una delle più grandi piscine private della California meridionale. La sua piscina in stile laguna, che avvolge l’esterno della casa, comprende numerose cascate, un bar sull’acqua, uno scivolo d’acqua di 80 piedi e una grotta in stile Playboy.

Drake ha confessato a Rolling Stone di aver tenuto d’occhio questa casa per anni dopo aver cercato su Google “piscine residenziali più pazze” e averla trovata come uno dei risultati. Per anni ha usato un’istantanea della piscina come immagine di sfondo sul suo computer come incentivo. La villa è stata offerta per $ 27 milioni dal precedente proprietario nel 2009. Quando il precedente proprietario ha esaurito i fondi nel 2012, Drake si è precipitato ad acquistarla per $ 7,7 milioni.

Le pietre miliari del patrimonio netto di Drake

Drake è stato inizialmente quotato a Celebrity Net Worth nel novembre 2009, con una stima del patrimonio netto di $ 1 milione. Si è unito solo di recente all’etichetta Young Money di Lil Wayne. Nel 2012, il suo patrimonio netto aveva superato i 25 milioni di dollari. Nel 2014 aveva guadagnato più di $ 45 milioni. Alla fine del 2016, aveva superato per la prima volta la soglia degli 80 milioni di dollari. Ha rapidamente superato i 100 milioni di dollari all’inizio del 2018 grazie ai suoi incredibili guadagni di quasi 100 milioni di dollari nel 2017. Il suo patrimonio netto ha superato i 150 milioni di dollari per la prima volta a maggio 2019.

Conclusione

Drake ha promosso diverse grandi aziende nel corso degli anni, in particolare Sprite, Burger King, Whataburger, Nike e Apple. Drake ha guadagnato un accordo esclusivo da 19 milioni di dollari con Apple Music quando è stato lanciato per la prima volta. Questo accordo ha reso Apple la prima casa esclusiva per tutte le future versioni da solista di Drake.