Il nuovo trailer dietro le quinte di God of War: Ragnarok si tuffa nella varietà di nemici, regni e combattimenti

Sony ha rilasciato un nuovo video dietro le quinte dell’attesissimo God of War: Ragnarok. Il video presenta una pletora di game designer e sviluppatori, che si tuffano tutti nella nuova varietà di nemici, regni e combattimenti. I designer parlano dell’ascolto del feedback della community e di tutto il lavoro necessario per creare abilità di combattimento uniche e nuovi nemici.

Una delle prime cose mostrate nel filmato vede Kratos usare gli elementi di fuoco, terra, acqua e vento nei suoi attacchi. A seguito del feedback dei fan, gli sviluppatori intendono includere più mini-boss e ciascuno dei nove regni in cui viaggerà Kratos avrà il proprio set di nemici. Kratos ha combattuto contro gli elfi oscuri nel titolo precedente, ma in Ragnarok dovrà affrontare anche gli elfi della luce. Una grande differenza tra Ragnarok e il precedente gioco di God of War è come agisce Atreus. Atreus è più indipendente in Ragnarok di quanto non fosse nell’altro titolo, agendo da solo piuttosto che seguire i comandi di suo padre. Il ragazzo ora aiuterà ad attaccare direttamente i nemici insieme a Kratos, fornendo uno stile di combattimento in coppia.

Una caratteristica mostrata nel video è la mossa del rampino della lama di Kratos, che consente al personaggio di coprire più terreno di quanto potrebbe mentre cammina. Gli sviluppatori hanno anche dato più varietà al carico di scudi di Kratos, dando ai giocatori la possibilità di utilizzare armamenti incentrati sulla parata o sul blocco. Il video presentava anche nuovi attacchi per Kratos, incluso uno in cui salta da una piccola scogliera e colpisce gli avversari sottostanti. Il filmato mostra più elementi visivi del gioco, mentre gli sviluppatori spiegano la loro filosofia di progettazione durante la creazione del gioco.

God of War Ragnarok continua l’avventura di Kratos nei regni degli dei e dei mostri norreni con suo figlio Atreus. Il titolo è uno dei giochi più attesi dell’anno e verrà lanciato il 9 novembre. Ragnarok sarà un’esclusiva PlayStation.