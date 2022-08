Il nuovo trailer di Sonic Frontiers mostra nuove aree, mosse e un’Amy Rose intrappolata

Sonic Frontiers si è presentato alla Gamescom Opening Night Live con un nuovo trailer che ci offre una data di uscita confermata e una rapida occhiata ad Amy Rose intrappolata. C’è parecchio qui per tutti coloro che non vedono l’ora che il gioco si entusiasmi.

Il trailer inizia introducendo un paio di nuovi personaggi di cui non sappiamo ancora molto. Innanzitutto, è una creatura di pietra simile a Korok che probabilmente sostituirà i piccoli animali che salveremo abbastanza regolarmente durante il gioco. Veniamo anche reintrodotti a una ragazza fluttuante digitalizzata di nome Sage che chiede a Sonic di sottomettersi al suo potere. Sappiamo che ha il controllo dei nemici robot che combatterai durante il gioco.

Imparentato: Chi è Sage in Sonic Frontiers? Risposto

Questi non sono gli unici personaggi con cui Sonic interagirà. Mentre la voce di Amy poteva essere ascoltata nel trailer del teaser originale, questo video ci ha dato il nostro primo sguardo su di lei. È stata catturata e sembra essere in una stasi digitalizzata. Ci aspettiamo che oltre ad Amy, salverai sicuramente anche Tails e Knuckles, ma altri come Mighty, Silver e persino Shadow sarebbero personaggi interessanti da salvare per Sonic.

Immagine tramite Sega

Il gameplay riprende parte dello stile della formula boost che la serie ha ampiamente utilizzato nell’ultimo decennio. Vediamo Sonic correre attraverso un’autostrada affollata, oltre a tornare a Green Hill Zone e Sky Sanctuary, quindi questi livelli laterali esploreranno i preferiti del passato come è noto per Sega.

Ovviamente, il trailer si concentra anche sul gameplay open-world che è al centro di Sonic Frontiers. Il gioco sembra impiegare diversi ambienti per farti correre. Mentre lo fai, ci saranno molti ostacoli da cui saltare e macinare mentre combatti anche le forze di questo esercito invadente.