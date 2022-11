Il nuovo trailer di Midnight Suns della Marvel recluta Blade, soddisfa i fan di Wesley Snipes

Midnight Suns mette una squadra di personaggi dei fumetti Marvel contro Lilith, la madre dei demoni. I giocatori metteranno insieme un personaggio personalizzato per le varie battaglie, ma combatteranno anche al fianco di molti volti riconoscibili. Una manciata di quegli eroi sta ottenendo un po’ di tempo sotto i riflettori grazie ai cortometraggi prequel animati, ed è una buona cosa che sia un macchiareleggero e non solelight: l’ultimo personaggio presentato è Blade.

Come previsto, il corto mostra il Daywalker che taglia un gruppo di vampiri in agguato. Mentre lo stesso Midnight Suns assomiglia a X-COM nei suoi filmati e nel gameplay, questa serie di cortometraggi include un’introduzione in stile animazione anni ’90 che molti commentatori sembrano apprezzare. I fan dei Wesley Snipes guidati Lama Anche i film dei primi anni 2000 sono abbastanza contenti: lo hanno detto nelle risposte al cortometraggio su Twitter. Gli eroi di Midnight Suns non sono pensati per essere gli stessi dell’universo cinematografico Marvel (Mahershala Ali assumerà comunque il ruolo nei film), ma è bello vedere i fan di Snipes abbracciare questa versione di Blade così rapidamente.

Blade è uno dei quattro eroi che riceveranno il cortometraggio animato. L’elenco include anche Ghost Rider, Magik e Nico Minoru, ma l’elenco del gioco va molto più in profondità. Il pass stagionale aggiungerà ulteriori personaggi DLC come Deadpool, Morbius, Storm e Venom. Il preordine della Legendary Edition del gioco ti dà quel pass stagionale e tutte le versioni includono skin bonus. Preordinare anche la Standard Edition significa che otterrai il completo dei Difensori del Dr. Strange.

Per quanto riguarda quando puoi provare tutti quei diversi costumi, la data di uscita di Marvel’s Midnight Suns è il 2 dicembre. Il gioco di strategia arriva su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC quel venerdì, mentre Nintendo Switch la versione arriverà qualche tempo dopo. Puoi dare un’occhiata alla nostra anteprima di Midnight Suns per maggiori informazioni mentre fai il conto alla rovescia dei giorni che mancano al lancio.