Il nuovo trailer di Mario + Rabbids: Sparks of Hope sembra implicare Rosalina come il cattivo principale

Nintendo ha rilasciato un nuovo trailer per il prossimo gioco Mario + Rabbids: Sparks of Hope Switch. Il trailer mostra più filmati CGI, offrendo agli spettatori una visione migliore di ciò che la storia includerà. Il filmato di apertura presenta quello che sembra essere il principale antagonista del gioco, una misteriosa figura ammantata. Tuttavia, i fan hanno già iniziato a teorizzare che la figura ammantata sia il personaggio di supporto di Mario, la Principessa Rosalina.

Nell’ultimo trailer esistono diverse prove che supportano l’idea che la figura ammantata sia Rosalina. Il trailer mostra Rabbid Lumas, creature ibride dei Rabbids e Lumas, le simpatiche creature stellari presenti in Mario Galaxy 1 e 2. La principessa Rosalina è la guardiana dei Lumas, fungendo da madre per le piccole stelle. Di solito, quando sono coinvolti Lumas, Rosalina non è da meno. L’obiettivo principale della figura ammantata sembra raccogliere i Rabbid Luma e assorbirli.

Sparks of Hope ha anche un tema spaziale molto importante in contrasto con il primo gioco di Mario + Rabbids, e l’intera ambientazione di Mario Galaxy era nello spazio. C’è anche un breve momento nel trailer prima che la figura ammantata stia per assorbire i Rabbid Lumas, gli occhi della figura ammantata virano dal rosso scuro al blu brillante. L’occhio azzurro della figura ammantata sembra molto simile all’occhio di Rosalina. La figura ammantata ha solo un occhio visibile, parallelamente al modo in cui Rosalina ha sempre uno dei suoi occhi nascosto dietro i suoi capelli.

Se la figura ammantata è Rosalina, è probabile che sia posseduta da una forza maligna che vuole assorbire il potere dei Lumas. Il trailer e i filmati presentano anche altri easter egg della serie Mario. L’inizio del trailer mostra la figura ammantata che cavalca su una manta, che è un richiamo a un boss di Mario Sunshine, che a sua volta era un riferimento alla fine del libro di Stephen King Lo Shining.