Il nuovo trailer di Genshin Impact 2.8 prende in giro la regione di Sumeru

Il live streaming di Genshin Impact 2.8 tenutosi il 2 luglio ha rivelato tutti i nuovi contenuti in arrivo nel gioco nella versione 2.8. Ma essendo la penultima versione prima della versione 3.0, gli spettatori hanno anche avuto un’anteprima del prossimo continente del gioco: Sumeru, che è fortemente basato sulle civiltà mediorientali. Sumeru è il tanto atteso quarto continente di Genshin Impact, dopo Mondstadt, Liyue e Inazuma.

Questo trailer mostra solo un po’ di Sumeru, ma mostra tutte le foreste pluviali e la vegetazione che possiamo aspettarci dai nostri viaggi in questa nuova regione. Tutto sembra fantastico e il trailer è rafforzato da una nuova colonna sonora ispirata alla musica mediorientale, un tema che possiamo aspettarci di vedere più avanti in questa nuova regione. (C’è qualche controversia in giro sull’autenticità di molte delle aggiunte di Sumeru, come le accuse di imbiancatura per molti dei nuovi personaggi.)