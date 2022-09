Il nuovo trailer di Disney Speedstorm mostra i nuovi personaggi e la traccia di Monsters, Inc

Man mano che ci avviciniamo all’uscita di Disney Speedstorm, sono stati rivelati nuovi personaggi e tracce per il nuovo pilota free-to-play con alcuni dei più grandi franchise Disney e Pixar. Durante il Disney e la Marvel Games Showcase al D23 2022, abbiamo dato la nostra prima occhiata Monsters Inc. personaggi e una traccia incentrata sul film in arrivo nel gioco. Sfortunatamente, non abbiamo ancora una data di uscita, solo un messaggio “in arrivo” alla fine del trailer.

Mentre Sully era già giocabile nella beta del gioco, è stato raggiunto dal suo buon amico Mike Wazowski, dalla ragazza di Mike Celia (che non si vedeva dal film originale) e dal suo acerrimo rivale, Randall. Queste inclusioni fanno Monsters Inc. il cast più rappresentato nel gioco fino a questo momento, anche se ci aspettiamo che più personaggi come Pippo e Minnie Mouse si uniscano a Topolino e Paperino in futuro.

Da quello che possiamo vedere dal filmato pre-renderizzato e dai rapidi frammenti di gioco nel trailer, sembra che la traccia inizi sullo Scare Floor prima di spostarsi nella lobby per Monsters Inc. e attraversa i corridoi e l’area di stoccaggio delle porte. Sembra anche che viaggerai tra quelle porte verso varie aree del mondo umano, come l’Himalaya innevato, dal film.

Immagine tramite Gameloft

Nella nostra anteprima pratica dalla beta di Disney Speedstorm, abbiamo riscontrato che il gioco si è rivelato un buon momento, anche se eravamo scettici sull’aspetto del prodotto finito. È un gioco free-to-play, che non è stato ancora realizzato in modo di alto profilo. Forse questo gioco sarà il primo a stupire davvero i giocatori e a convincerli che le microtransazioni valgono l’investimento pur non essendo una presa di denaro. Indipendentemente da ciò, hanno un buon inizio giocando in molti dei nostri film preferiti crescendo.