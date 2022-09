Il nuovo trailer della panoramica di Sonic Frontiers mostra i Chaos Emeralds, un nuovo gameplay di combattimento

Sega ha pubblicato un nuovo trailer di panoramica che ci offre un tuffo in tutto ciò che sappiamo su Sonic Frontiers prima del suo rilascio l’8 novembre. Incluso nelle informazioni è il nostro primo sguardo a un Chaos Emerald, al combattimento e un’analisi di come inizierà la storia .

Il trailer spiega che Sonic ha cercato i Chaos Emerald insieme a Tails e Amy. Non sappiamo esattamente perché ne abbiano bisogno prima dell’inizio del gioco, ma sono stati risucchiati in un portale dimensionale. Sonic si sveglia nel Cyber ​​Space e inizia un viaggio per fuggire da questa dimensione e trovare i suoi due amici.

Sappiamo che quando scappi per la prima volta dal Cyber ​​Space, la prima Starfall Island su cui inizierai è Kronos. Lì incontrerai le amichevoli creature di pietra che ci sono state presentate di recente e che probabilmente salveranno lungo il viaggio.

Immagine tramite Sega

Mentre mostriamo il gameplay generale dell’esplorazione, vediamo Sonic usare alcune nuove mosse che non ha usato in passato. Lo vediamo prendere a pugni una scatola e arrampicarsi su un muro inclinato per raggiungere un boost pad che gli permetterà di attraversarlo di lato. Viene spiegato che ci sarà una combinazione di mondo aperto e gameplay lineare, anche durante la corsa attraverso le Isole Starfall. Sapevamo già che i livelli di Cyber ​​Space sono più vicini ai giochi dell’era Sonic Boost in termini di linearità, ma ora sappiamo che ci saranno momenti in cui la telecamera si gira di lato nelle aree del mondo aperto, come quando si scalano aree ripide.

Immagine tramite Sega

Per la prima volta, questo trailer menziona che puoi completare il gioco nell’ordine che desideri, in modo simile a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che ovviamente è una delle principali ispirazioni di Sonic Frontiers. Lungo il percorso vedrai molti nemici, enigmi e missioni secondarie che dovrai superare. Risolvere enigmi ti ricompenserà con Semi rossi del potere e Semi blu della difesa, aumentando le tue statistiche di attacco e difesa. Questi sono stati menzionati per la prima volta come bonus pre-ordine Adventurer’s Treasure Box.

Al combattimento è stato anche dato uno sguardo generale, mostrando uno dei boss del gioco che ti farà correre su una pista cercando di raggiungerli mentre schivi i proiettili che vengono verso di te. Ottieni un Portal Gear per sbloccare più livelli di Cyber ​​Space quando sconfiggi i boss. Completare le sfide nei livelli del Cyber ​​Space ti darà una chiave del Vault che può essere utilizzata per guadagnare un Chaos Emerald per far progredire la storia.

Altri dettagli di combattimento mostrati sono che Sonic avrà un albero delle abilità che gli darà nuove abilità come un calcio rotante e un tipo di mossa simile a una duplicazione che trasforma il suo normale attacco a ricerca in più sfere di energia e le invia a un nemico. Le nuove mosse di combattimento di base per Sonic includono parate e contrattacchi. Per chiunque non capisca bene il sistema delle combo in combattimento, ci sarà un’impostazione di combo automatica che puoi attivare dove esegui le combo semplicemente premendo un pulsante.

Infine, abbiamo un nome per la traccia che abbiamo visto lasciare Sonic nei precedenti trailer di gioco. Questa è l’abilità Cyloop e funziona in modo diverso su nemici, oggetti e obiettivi. Questo trailer fornisce molte informazioni, il che ci fa sperare che il team di Sonic stia ancora nascondendo alcuni segreti per il lancio.