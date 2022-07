Il nuovo titolo di Monster Hunter è potenzialmente trapelato tramite Discord

Un nuovo gioco di Monster Hunter potrebbe essere in fase di sviluppo, secondo un exploit della console per sviluppatori Discord. In un tweet ora cancellato (ma ancora conservato da ResetEra), l’utente Twitter Naga the Bileygr ha notato un regalo per un gioco intitolato “Monster Hunter Paradise” durante il datamining dell’app.

I dataminer hanno successivamente condiviso un tutorial su YouTube che mostrava come accedevano al regalo nascosto. Noi di Gamepur abbiamo seguito le istruzioni del dataminer e possiamo confermare che il regalo è apparso per noi.

Secondo le informazioni raccolte, questo nuovo titolo sarà disponibile su console Xbox e PlayStation. Tuttavia, il datamine non ha menzionato su quali sistemi specifici sarebbe stato lanciato all’interno di queste famiglie di console. Inoltre, il regalo ha una data di scadenza del 31 dicembre 2022, che è quasi sicuramente una data segnaposto.

Da quando la fuga di notizie è diventata virale, i fan di Monster Hunter hanno ipotizzato che Paradise potesse essere qualsiasi cosa, da un nuovo titolo principale a un altro spin-off, simile a Monster Hunter Stories. Alcuni hanno anche suggerito che potrebbe essere un port di Monster Hunter Rise su console PlayStation/Xbox, considerando che il gioco è disponibile solo su Switch e PC. Ovviamente, va notato che Capcom non ha annunciato questo titolo, né ha commentato la fuga di notizie, quindi tutto questo dovrebbe essere preso con le pinze, inclusa la prospettiva dell’esistenza del titolo.

L’ultimo capitolo della serie Monster Hunter, Rise, è stato rilasciato l’anno scorso ottenendo recensioni entusiastiche. Proprio il mese scorso il gioco ha ottenuto un’enorme espansione con il DLC Sunbreak, che presenta un’ambientazione completamente nuova, una vasta gamma di nuovi mostri da combattere e alcune nuove abilità Switch da padroneggiare.