Il nuovo Tank Hero di Overwatch 2 è un rivoluzionario Omnic di nome Ramattra, in arrivo nella Stagione 2

Blizzard ha rivelato il nuovo eroe che si unisce al roster di Overwatch 2, il carro armato Omnic Ramattra, durante le finali della Overwatch League 2022. Ramattra è il leader del gruppo Omnic Null Sector, un gruppo di robot che combatte per la liberazione contro l’umanità nella storia generale di Overwatch.

Nel video sulle origini dell’eroe, Ramattra spiega come è stato creato per “condurre Omnics in guerra”, ma in verità desiderava vivere in pace e armonia sia con Omnics che con l’umanità. Dopo aver cercato di convivere, Ramattra rinuncia finalmente al suo desiderio speranzoso e inizia a dichiarare guerra agli umani e forma il Settore Nullo. I fan potrebbero riconoscerli anche da Storm Rising Archives, dove vediamo Doomfist parlare con Ramattra di lavorare insieme per raggiungere i loro obiettivi.