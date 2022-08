Il nuovo sigillo a quattro foglie di Genshin Impact mi fa sentire come l’Uomo Ragno

Scala le scogliere a strapiombo, in pendenza, montuose di una miniera abbandonata da tempo, fai jogging attraverso il tunnel roccioso buio e illuminato dalle torce e emergerai in una giungla verde lussureggiante in Genshin Impactè la nuova regione di Sumeru. Durante i tuoi primi passi per entrare nella regione, il gioco indicherà una piccola icona a quattro foglie sospesa nel cielo. Il gioco richiede un’immagine che mostra un tutorial e, se premi i pulsanti giusti, il tuo personaggio in stile anime si trasformerà in una palla d’oro luminosa e sfreccerà verso l’icona tramite una vite d’oro. Dopo aver sentito il mio personaggio grugnire e ansimare dall’arrampicata e dalla corsa, usare questo sigillo a quattro foglie mi fa sentire leggero per la prima volta.

Il sigillo a quattro foglie, chiamato per la sua forma simile a un trifoglio, è una nuova funzionalità dell’aggiornamento 3.0 Sumeru nel gioco di esplorazione open world. Quando interagisci con esso, ti consente di librarti nell’aria e sfrecciare lungo un sentiero nella giungla vario e tortuoso. Mentre voli, puoi concatenare le mosse da Sigil a Sigil e sperimentare un ritmo quasi da Spider-Man mentre il movimento da un punto all’altro si trasforma da un compito che succhia il tempo a un piacere ipnotizzante. Mi sono abituato così rapidamente a seguire un fiume in curva che ho dimenticato di sbloccare un waypoint in cui avevo programmato di fermarmi lungo il percorso.

Un’immagine del sigillo a quattro foglie in azione Immagine: Hoyoverse via Polygon

L’aggiunta fa parte di una nuova patch lanciata martedì. L’aggiornamento 3.0 di Sumeru ha introdotto molte nuove funzionalità nel gioco: una nuova regione lussureggiante da esplorare, nuovi personaggi e una nuova storia. E mentre tutte le aggiunte appariscenti sono certamente benvenute, svolazzi come l’aggiunta di questi Sigilli sembra un vero esempio di quanto lontano sia arrivato il gioco.

Genshin Impact è un gioco open world con servizio live. Il modo in cui questo ha funzionato storicamente è che col passare del tempo, otteniamo sempre più regioni. Il gioco diventa letteralmente più grande e quello a cui possiamo giocare oggi sembra una distesa in continua crescita di regioni da esplorare. Poiché il gioco si è ampliato rispetto al suo inizio già ambizioso, abbiamo visto gli sviluppatori non solo aumentare le dimensioni del gioco, ma anche perfezionare costantemente le meccaniche da regione a regione.

Le regioni precedenti, come la tempestosa catena di isole di Inazuma, hanno una caratteristica simile. Funziona in modo simile al sigillo a quattro foglie in quanto ti consente di viaggiare velocemente e librarsi nel cielo, tranne per il fatto che era più fastidioso perché dovevi raccogliere un altro oggetto separato, chiamato Electrogranum, prima di poter volare. (Inoltre, l’oggetto scomparirebbe dopo 15 secondi.) Il sigillo a quattro foglie non utilizza un piccolo oggetto limitato nel tempo che richiede alle persone di stressarsi per la gestione del conto alla rovescia. Puoi semplicemente volare.

Mi piace così tanto che ho anche iniziato a fantasticare su altri luoghi nelle vecchie regioni che potrebbero trarne vantaggio. Ovviamente, non mi aspetterei che gli sviluppatori tornassero indietro e li aggiungessero alle regioni precedenti. Tuttavia, sembra un chiaro segno che anche ora Hoyoverse è ancora impegnato a migliorare gli aspetti di base del gioco, incluso il modo per spostarsi.