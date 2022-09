Il nuovo killer e la mappa per il capitolo 26 deludono i fan

Morto alla luce del giorno le fughe di notizie suggeriscono che il nuovo killer e la mappa per DBD Il capitolo 26 fa parte di un crossover con Per onoree questo ha deluso alcuni fan perché è una collaborazione che è già avvenuta.

È un momento emozionante per i fan di Morto alla luce del giorno. La 6.3.0 PTB è iniziata e le note sulla patch sono disponibili per la consultazione. La cosa più eccitante e controversa del PTB è che fornisce un’anteprima del comportamento del sistema Finishing Mori che Interactive spera di implementare.

Anche se c’è molto da aspettarsi nel prossimo futuro, incluso il Tomo 13 e il prossimo evento di Halloween, alcuni fan sono pronti a rimanere delusi dal prossimo capitolo.

Perdita del nuovo killer di DBD For Honor

Il nuovo DBD assassino per Morto alla luce del giorno Il capitolo 26 è trapelato come personaggio o ispirato da Per onore.

Questo viene per gentile concessione di DBDLeaks su Twitter. Non hanno ancora fornito un’immagine o abilità per il nuovo nemico, ma in precedenza avevano affermato ad agosto che sarebbe stato un Cavaliere. I fan hanno teorizzato che il Cavaliere sia molto probabilmente Apollyon, o potrebbe essere solo un originale ispirato FH.

Oltre a un nuovo Knight killer, il leaker afferma anche che saremo trattati con una nuova mappa da un “regno completamente nuovo”. Non sono stati forniti altri dettagli, ma il comportamento Interactive ha già collaborato con Ubisoft.

Nel 2021, l’evento di Halloween di Ubisoft ha visto DBDL’iconico The Trapper entra nel mondo di Per onore. Mentre un secondo crossover potrebbe essere buono, alcuni fan sono delusi dalle perdite.

Dead By Daylight Capitolo 26 delusione

Alcuni fan sono delusi dal nuovo DBD fuga killer per il capitolo 26 perché Per onore non è un gioco o una serie horror.

Morto alla luce del giorno ha sempre collaborato con licenze horror in passato per i capitoli, quindi un crossover con Ubisoft sarebbe un allontanamento dalla tradizione. La delusione deriva anche da alcune teorie di fan sfrenati che speravano che il Cavaliere provenisse Scooby Doo.

Anche se non è un gioco horror, i fan dovrebbero saperlo DBD Si dice che il capitolo 26 sia ispirato da FH piuttosto che un crossover completo simile a quello che è successo con Cattivo ospite. E alcuni fan hanno teorizzato su Reddit che potrebbe offrirci alcune fantastiche skin medievali e forse un sopravvissuto medievale.

Un capitolo medievale ispirato a FH sarebbe qualcosa di completamente diverso e siamo entusiasti delle possibilità.

