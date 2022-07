Il nuovo incenso di avventura giornaliera di Pokémon Go è un’ottima notizia per i giocatori rurali

Pokémon VaiLa base di giocatori di è divisa in abbienti e non abbienti. I giocatori che vivono in paesi robusti o grandi città hanno facile accesso a più PokéStop per guadagnare oggetti, palestre in cui combattere e spawn dove possono catturare Pokémon. Ma per i giocatori nelle aree più rurali e remote, Pokémon Vai è un gioco di conservazione, e talvolta di fame. Molti giocatori non hanno accesso ai giri PokéStop giornalieri dove possono guadagnare Poké Ball o incontrare Pokémon in natura.

Niantic ha finalmente un po’ di sollievo per i poveri: un nuovo oggetto gratuito chiamato Daily Adventure Incense che, per 15 minuti al giorno, ti porta Pokémon, comprese creature che normalmente non si trovano in natura. L’unico problema è che devi essere attivamente in movimento affinché l’incenso funzioni. I giocatori che usano il loro Incenso dell’avventura quotidiana riceveranno un nuovo spawn Pokémon ogni 30 secondi, in modo simile a come funziona l’oggetto Incenso standard esistente mentre camminano.

L’incenso avventura giornaliera viene fornito con un lotto bonus di Poké Ball, se i giocatori stanno finendo (il che significa che hanno 30 o meno Poké Ball totali nel loro inventario quando fanno scoppiare il nuovo incenso).

La parte migliore? L’incenso di avventura quotidiana è gratuito e Pokémon Vai i giocatori riceveranno una dose di quel nuovo incenso ogni giorno, ma possono tenerne solo uno alla volta.

Immagine: Niantic/The Pokémon Company

Niantic ha fatto diverse concessioni di gioco legate alla pandemia Pokémon Vai dal 2020, inclusa l’aggiunta di Pass Raid remoti e la possibilità per i giocatori di raggiungere più facilmente PokéStop e palestre da più lontano. Da allora alcune di queste modifiche sono state riviste o annullate. Daily Adventure Incense è un esempio diverso, che guarda al passato, non solo al presente.

“Uscendo dagli ultimi due anni di questa pandemia, qualcosa a cui stavamo davvero pensando è come il mondo è cambiato in molti modi, in termini di abitudini e routine quotidiane delle persone”, Pokémon Vai Il direttore del gioco dal vivo Michael Steranka ha detto a Polygon in un’intervista. “Qualcosa che volevamo davvero fare era incontrare i giocatori dove si trovano in questo nuovo ambiente e offrire il Pokémon Vai esperienza a persone che forse stanno un po’ più vicino a casa rispetto a due anni fa, e forse non hanno un PokéStop vicino a te che puoi girare ogni giorno.

Steranka l’ha detto Pokémon Vai giocatore che conosce – sua madre – è stata una delle principali fonti di ispirazione per la nuova funzionalità del gioco mobile, che verrà lanciata ai giocatori questa settimana.

“Lei gioca Pokémon Vai, ma vive in una zona che non ha un PokéStop nelle vicinanze”, ha detto Steranka. “Quindi mi supplica sempre di mandarle regali e quant’altro per darle le Poké Ball di cui ha bisogno per giocare. Quindi volevamo davvero creare una funzionalità che soddisfi i giocatori [like her] dove sono e offre il pieno Pokémon Vai ciclo di gioco, non importa dove ti trovi nel mondo, almeno per 15 minuti al giorno.

Daily Adventure Incense si lega ulteriormente alla missione di Niantic di ispirare i giocatori a muoversi, esplorare e interagire con altre persone faccia a faccia. L’obiettivo, ha detto Steranka, è aiutare a incoraggiare le persone ad uscire quotidianamente, “allontanarsi dal computer, [and] prendere una boccata d’aria fresca”.

“Per quanto mi riguarda personalmente, ho passato molti giorni negli ultimi due anni, in cui sono passato dal mio letto al computer per tornare al mio letto”, ha detto Steranka, “e quella è stata un po’ la mia vita. Questa funzione è un ottimo promemoria ogni giorno per spezzarlo un po’, andare a fare una passeggiata nel quartiere, catturare alcuni fantastici Pokémon mentre ci sei e, sai, fare una piccola avventura quotidiana.

Anche i giocatori che vivono in città o paesi popolati in cui Pokéstop, palestre e sacche di Pokémon sono facilmente accessibili avranno un motivo per usare l’incenso dell’avventura giornaliera: l’oggetto attirerà Pokémon che potrebbero non essere nell’attuale pool di creature che generano le uova del gioco. Solo un sottoinsieme di Pokémon appare in natura come parte di Pokémon Vaile stagioni e gli eventi speciali di Daily Adventure Incense attireranno da un altro grande pool di mostri collezionabili, comprese alcune rarità.

Immagine: Niantic/The Pokémon Company

“Ci sono centinaia di Pokemon che saranno disponibili attraverso questo, quindi l’avventura di tutti sarà diversa”, ha detto Steranka. “E siamo davvero entusiasti che le persone condividano tra loro ciò che hai incontrato durante la giornata. Abbiamo confezionato una discreta quantità di sorprese grazie a questa funzione che siamo davvero entusiasti che le persone scoprano e condividano”.

Pokémon Vai i giocatori potranno condividere il loro bottino giornaliero di incenso con una nuova istantanea simile a una pagella che conta ogni tipo di Pokémon catturato durante la finestra giornaliera di 15 minuti. Questa è un’opportunità non solo per vantarsi dei tuoi nuovissimi Pokémon, ma anche per far sapere agli amici: “Ehi, oggi sono sceso dal divano”.