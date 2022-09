Il nuovo gameplay di God of War Ragnarok rivela il regno dei nani Svartalfheim

Sappiamo da un po’ che God of War Ragnarok vedrà Kratos e Atreus esplorare tutti i Nove Regni, ma c’è stata una domanda su come saranno. Svartalfheim, Vanaheim e Asgard sono menzionati ma in gran parte non visti nel gioco precedente. Ora, abbiamo dato il nostro primo sguardo a Svartalfheim, la terra dei nani.

La rivelazione del gameplay proviene da GameInformer e la clip di un minuto e mezzo ci dà una buona idea di cosa aspettarci nel mondo natale dei nani. I fratelli fabbro Brok e Sindri hanno sempre parlato dell’ingegnosità dei nani nel gioco del 2018, e questo è in piena evidenza nel video. Grandi attrezzature minerarie e macchinari ad acqua saranno luoghi comuni in questo regno. Possiamo anche vedere una massiccia faccia di nano scolpita sul fianco di una montagna in uno degli scatti finali.

Il gameplay momento per momento comporterà anche la manipolazione di alcuni di quei dispositivi ad acqua. Nel video vediamo geyser che bloccano il percorso di Kratos, ma può congelare l’acqua per interromperli usando i suoi nuovi attacchi elementali. Allo stesso modo, può liberare i geyser dall’interno delle pentole a pressione per azionare le ruote idrauliche. Come previsto, le nuove meccaniche di combattimento hanno anche utilità nell’esplorazione e nella risoluzione di enigmi.

Il clamore di God of War è al culmine in questo momento: tutto ciò che devi fare è guardare gli scalper di eBay che vendono le varie edizioni a prezzi assurdi. Per fortuna, coloro che anticipano il gioco non devono aspettare troppo a lungo per metterci le mani sopra. La data di uscita di God of War Ragnarok è il 9 novembre e sarà disponibile sia su PlayStation 5 che su PlayStation 4 quel mercoledì.

Chi vuole prepararsi per il nuovo gioco può rinfrescarsi con il video riepilogativo ufficiale di Ragnarok. Abbiamo anche una guida pratica su come giocare ai giochi di God of War in ordine: l’intera saga è in corso da 17 anni, dopotutto. Alcuni fan vogliono vedere Kratos combattere gli dei egizi in seguito.