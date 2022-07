Il nuovo filmato di Digimon Survive rivela una nuova meccanica di conversazione

Bandai Namco ha rilasciato nuovi filmati per l’attesissimo videogioco Digimon Survive in arrivo su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Il filmato mostra filmati più animati, uno sguardo alla mappa del mondo, come funziona il combattimento ed elabora ulteriormente la meccanica della conversazione. Digimon Survive è in parte romanzo visivo e in parte RPG strategico, il che significa che le conversazioni e il processo decisionale avranno un enorme impatto sulle partite dei giocatori.

È già stato stabilito che i giocatori possono parlare con alleati e NPC e dare loro una risposta da una griglia di opzioni. Le scelte dei giocatori determineranno il loro karma, affinità e anche digievoluzioni. È stabilito nella tradizione che le digievoluzioni di Digimon sono determinate dal tipo di legame che un Digimon ha con il proprio partner. Se il legame di un Digimon con il proprio partner è corrotto in qualche modo, allora c’è la possibilità che un Digimon digievolga in qualcosa di oscuro e fuori controllo. È meglio per i giocatori in Digimon Survive mantenere il loro legame con il loro Digimon il più puro possibile.

Il nuovo filmato rivela che la meccanica di conversazione si estende anche ai Digimon nemici e i giocatori potranno persino tenere conversazioni durante la battaglia. Se i giocatori fanno le scelte giuste, possono convincere un Digimon nemico a unirsi alla loro parte. Durante la battaglia, i giocatori possono anche conversare con i loro alleati, il che potrebbe portare a un aumento delle statistiche per i Digimon degli alleati. Alcune scelte nelle conversazioni non saranno disponibili per i giocatori a seconda delle loro precedenti decisioni e karma.

Il combattimento principale di Survive è simile ai giochi Fire Emblem. I giocatori prendono il controllo di un gruppo di Digimon e li spostano lungo una mappa a griglia. La quantità di spazi che un Digimon può muovere è limitata, ma se sono abbastanza vicini a un nemico, possono colpire. L’ammontare del danno inflitto a un nemico è determinato da dove il giocatore lo colpisce. Ad esempio, se un Digimon colpisce un nemico da dietro, gli infliggerà molti più danni rispetto a se lo colpisce frontalmente. Ci saranno attrezzature e oggetti di addestramento in Survive che aiuteranno a potenziare i Digimon dei giocatori. Digimon Survive sarà lanciato in tutto il mondo il 29 luglio.