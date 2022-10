Il nuovo evento di Halloween di Overwatch 2 ha grandi idee e una pessima monetizzazione

Il primo evento stagionale per Sorvegliare 2 porta con sé qualcosa di nuovo: una modalità PvE cooperativa per quattro giocatori che gioca come un’anteprima delle missioni rigiocabili che Blizzard prevede di portare nel gioco il prossimo anno. Ma il resto di Halloween Terror 2022 è come se Blizzard tendesse la mano, cercando di spremere più soldi dai giocatori, in un modo che inacidisce uno degli eventi a tema festivo più amati di Overwatch.

La modalità cooperativa, Junkenstein’s Revenge: Wrath of the Bride, è una sorta di sequel della modalità orda basata su ondate del passato di Halloween Terror, ed è piuttosto eccezionale. Nei panni di Ashe, Junker Queen, Kiriko e Sojourn, i giocatori si fanno strada per le strade di Adlersbrunn, una spettrale rielaborazione della mappa di Eichenwalde del gioco. L’ira della sposa lancia ondate di robot simili a zombi, versioni nemiche di Winston (qui come una serie di gargoyle vendicativi), Symmetra e Sombra nella squadra di quattro giocatori, che stanno cercando il signore del castello. Alcuni rompicapo leggeri, alcuni salti spaventosi e un incontro spettrale con Echo (che interpreta il ruolo di marionette inquietanti) rendono Wrath of the Bride degno di essere giocato. È una sbirciatina promettente Overwatch 2è PvE.

Ma non aspettarti molto, se non altro, in termini di eccitanti ricompense per la versione annuale di Overwatch di Halloween. A differenza degli anni precedenti, in cui i giocatori potevano guadagnare dozzine di cosmetici, Wrath of the Bride paga alcuni XP, linee vocali, un ciondolo per armi, spray e altro ancora. I giocatori ottengono una skin Reaper gratuita per giocare durante l’evento, come parte di un trucco per Overwatch 2il lancio roccioso.

L’altro grande componente di Halloween Terror 2022 è l’opportunità di acquistare più skin per Overwatch 2 eroi. Ce ne sono due leggendari: Witch Kiriko e Executioner Junker Queen, e costano rispettivamente 2.600 crediti e 1.900 crediti ciascuno. Ciò equivale a circa $ 25 e $ 19, se si acquistano crediti dal negozio in-game. In alternativa, potresti, ad esempio, giocare per le prossime 32 settimane, guadagnando il massimo di 60 crediti a settimana completando le sfide settimanali e sperare che il boia Junker Queen torni il prossimo Halloween. (Skin di Halloween Terror più vecchi dell’originale Sorvegliare sono anche in vendita, sia stand-alone che in bundle.)

Non sorprende che i prezzi di queste due skin per tendone, che, combinate, siano più del costo dell’originale Sorvegliare su PC: sono stati accolti con disprezzo da molti giocatori di Overwatch e creatori di contenuti. Un sentimento popolare dei giocatori sui forum di Overwatch di Blizzard è quello Overwatch 2Lo stile di monetizzazione di “uccide la mia eccitazione per il gioco” e anche le offerte a pagamento sembrano scarse. Il popolare streamer di Overwatch Stylosa ha criticato lo schema dei prezzi del gioco su Twitter e in seguito ha inveito sui prezzi delle skin in un acceso video di YouTube. Il subreddit del gioco è attualmente traboccante di rabbia per le tattiche di monetizzazione di Blizzard, le misere ricompense dell’evento di Halloween e i prezzi elevati dei cosmetici, una fonte di rabbia sin dal lancio del gioco free-to-play. L’ultimo tweet di Blizzard che pubblicizza l’evento è stato per lo più accolto con critiche sul costo dei cosmetici.

Resta da vedere se qualcuno di questo contraccolpo altererà i piani di Blizzard per eventi futuri (o il costo dei cosmetici). Ma con skin costose che dominano la conversazione Overwatch 2e Halloween Terror è un’anteprima degli eventi a venire, qualcosa alla fine potrebbe dover cambiare.