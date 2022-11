Il nuovo eroe di Overwatch 2 è un robot rivoluzionario: riuscirà Blizzard a farcela?

Il nuovo Sorveglianza 2 l’eroe Ramattra è un tosto carro armato con una forma Nemesis potente e terrificante e profondi legami con la tradizione generale dell’universo. È il leader di Null Sector, un ex monaco Shambali e un antagonista dell’organizzazione Overwatch recentemente riformata. La sua inclusione sviluppa ulteriormente anche la tradizione omnic, uno dei pilastri centrali di Overwatch come universo. Sfortunatamente, quella tradizione è iniziata come una metafora carica di discriminazione e diritti civili, e ogni nuova aggiunta alla storia confonde ulteriormente le cose.

Ramattra è un personaggio complicato e, se la sua storia è gestita bene, potrebbe aggiungere le sfumature necessarie alla lotta omnic. Se la storia non arriva, sminuisce il mondo intero.

Overwatch racconta una storia del prossimo futuro con una storia alternativa in cui l’umanità ha sfruttato il potere della manipolazione genetica, potenti costrutti meccanici e intelligenza artificiale. Una società, Omnica, ha costruito enormi fabbriche controllate dall’intelligenza artificiale per la produzione di massa di robot. Omnica è caduta per frode aziendale, ma le fabbriche sono rimaste inattive fino a quando le IA del “programma divino” (potenti IA in grado di corrompere quelle inferiori) all’interno non si sono svegliate, sono diventate canaglia e hanno dato il via a una guerra con l’umanità. Queste IA divine hanno trasformato gli omnic in macchine per uccidere senza cervello e l’organizzazione Overwatch è stata costituita in risposta.

Immagine: Blizzard Entertainment

Quasi tutte le principali trame sono presenti Overwatch si riferisce alle conseguenze di questa grande guerra, nota anche come Crisi Omnic. Gli Omnic sono discriminati in luoghi come Russia, Inghilterra e Australia. Blizzard ha cercato di creare un’utopia diversificata nel mondo di Overwatch, e gli umani nel gioco lo riflettono. Gli eroi vengono da tutto il mondo. Due degli eroi più famosi e visibili del gioco, Tracer e Soldier: 76, sono entrambi gay. Symmetra è autistico. Questi eroi sono accolti dalla loro gente, non importa chi siano, ma gli Omnic non ricevono quel caloroso benvenuto nell’universo di Overwatch. I diritti di Omnic sono una questione civica controversa nel mondo del gioco.

La faccia discriminatoria degli omnic non è particolarmente sottile: King’s Row è addobbata con graffiti che dicono “Le macchine NON hanno diritti”. Riesci a indovinare qual è il lato moralmente corretto di questo conflitto? Ramattra, in questo contesto, funziona come un personaggio. È il Magneto del Professor X di Zenyatta, un estremista che crede che la violenza sia la via da seguire per il suo popolo. È un’aggiunta interessante al canone, perché sfida il binario del buon omnic contro la “macchina omicida senza cervello”. È un omnic che è un antagonista pur mantenendo il proprio libero arbitrio.

Immagine: Blizzard Entertainment

La domanda diventa se Blizzard abbia le capacità per raccontare questo tipo di storia, con qualsiasi tipo di sfumatura. Il dibattito omnic nell’universo di Overwatch rispecchia argomenti e sentimenti del mondo reale, ma è un paragone imbarazzante. Nella vita reale, le persone oppresse non possono trasformarsi in carri armati. Blizzard ha anche affrontato respingimenti per le sue raffigurazioni di personaggi emarginati; in particolare, gli scrittori neri hanno discusso la rappresentazione delle donne nere in Overwatch e come Blizzard ha lottato per aggiungere personaggi di donne nere al roster del gioco. Allo stesso tempo, Blizzard sta ancora affrontando cause e accuse di discriminazione di genere. È questo il gioco e lo sviluppatore che devono affrontare la questione di un massiccio movimento per i diritti civili e la rivolta di una classe oppressa?

Blizzard ritrae il cast di Overwatch come se avesse misto opinioni sugli omnic. La Junker Queen indossa facce omnic come trofei sulla sua persona, il che è un chiaro segno delle sue opinioni. Nel fumetto Ricerca, Zarya è ritratto quasi comicamente come anti-omnic. Rifiuta i campioni gratuiti con un aspro “Non da te, robot”. Più tardi, dice a un hacker che “preferirei morire piuttosto che capire un robot”.

Ci sono momenti in cui Blizzard è in grado di raccontare una storia sugli omnic che funziona… L’ultimo bastione è uno splendido film che ritrae Bastion come un innocente comprensivo che scopre il suo posto in un mondo curativo.

Ma ogni volta che la tradizione di Overwatch cerca di scavare nella questione dei diritti omnic con qualsiasi grado di sfumatura, diventa impacciata. Zarya odia gli omnic fino a quando non incontra un simpatico hacker, e quindi è costretta a riesaminare le sue convinzioni. Se un buon personaggio ha bisogno di uccidere gli omnic, allora la trama lo giustifica moralmente controllando tali omnic, un’IA selvaggia al servizio degli omnium. Permette a Blizzard di avere entrambi omnic simpatici che fungono da sacco da boxe della tradizione e fai in modo che un eroe falci dozzine di omnic in un film senza sollevare preoccupazioni morali.

La tradizione di Ramattra verrà distribuita attraverso centinaia di interazioni vocali con i suoi compagni eroi, in particolare la sua controparte Zenyatta. Ma la sua storia è molto più ambiziosa di quasi tutti gli altri membri del cast, e gioca con concetti pesanti con profonde radici nella storia del mondo reale. È una mossa rischiosa e, se non avrà successo, sarà un altro segno segnato contro l’utopia un tempo splendente di Blizzard.