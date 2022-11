Il nuovo eroe dei carri armati di Overwatch 2 Ramattra ha rivelato alle OWL Grand Finals

Il prossimo eroe in arrivo Overwatch 2 non è esattamente nuovo. I giocatori hanno intravisto lui, un attivista Omnic noto come Ramattra, più di tre anni fa, a conclusione di un Sorvegliare Evento degli archivi chiamato Storm Rising. La rivelazione cliffhanger di quell’evento di un minaccioso Omnic che collabora con il cattivo Doomfist ha finalmente dato i suoi frutti venerdì alle Grand Finals della Overwatch League, quando Blizzard Entertainment ha rivelato il nuovo personaggio di classe tank in arrivo Sorvegliare 2 il prossimo mese.

Ramattra si unirà al Overwatch 2 roster il 6 dicembre, debuttando insieme alla seconda stagione del gioco. Sarà l’undicesimo personaggio del gioco e porterà una meccanica unica al gruppo di carri armati: Ramattra ha due forme, una forma Omnic standard e una seconda forma enorme, chiamata Nemesis.

Nella sua forma Omnic standard, Ramattra combatte usando un’asta che spara proiettili e può creare una barriera per proteggere la sua squadra. Ma quando Ramattra esce fuori, usando un’abilità in ricarica, diventa un gigantesco attaccabrighe capace di potenti attacchi in mischia che spaventeranno la paura in “squishy” sulla squadra avversaria. Gli sviluppatori di Overwatch hanno descritto la trasformazione di Ramattra come “spaventosa” e “minacciosa”, trasformandolo da un eroe di dimensioni abbastanza standard a uno dei più grandi del gioco. Quel cambiamento nella sua forma più aggressiva di Nemesis lo rende più letale, ma lo rende anche un bersaglio molto più grande per attacchi come il dardo del sonno di Ana o il globo della discordia di Zenyatta.

Immagine: Blizzard Entertainment

Ma Ramattra offrirà ai giocatori di carri armati nuove opportunità di gioco, permettendo loro di decidere tra proteggere la propria squadra con attacchi e barriere a lungo raggio o condurre la carica in battaglia in modo aggressivo. I suoi pugni, mentre sono in forma di Nemesis, possono perforare le barriere, ha detto il lead hero designer Alec Dawson, fornendo contromisure alle “bolle” di eroi come Winston e Zarya.

Blizzard non ha divulgato molto sul kit di abilità di Ramattra o sulle sue statistiche durante una conferenza stampa giovedì, e si è invece concentrata sul ruolo narrativo dell’Omnic nel mondo di Overwatch.

Secondo la storia ufficiale delle origini di Blizzard, Ramattra è stato costruito come una macchina da guerra per la Crisi Omnic, ma ha posato le armi, cercando tranquillità insieme a Zenyatta. Per un certo periodo, Ramattra ha seguito quel percorso pacifico prima di guidare il Settore Nullo e combattere per la sopravvivenza del suo popolo con ogni mezzo necessario.

“Omnic e umani hanno cercato di coesistere, ma come hai visto nella tradizione, non è andata bene per loro”, ha detto il lead narrative designer Gavin Jurgens-Fyhrie. “Ramattra è stanco di aspettare ed è diventato impaziente. Ha formato questa organizzazione con alcuni alleati per combattere per la libertà del popolo Omnic e conquistare la loro sicurezza ad ogni costo”.

Immagine: Blizzard Entertainment

Come Kiriko, sembra che Ramattra verrà distribuito ai giocatori tramite Overwatch 2il passaggio di battaglia. I giocatori che pagano per la versione premium di quel pass lo riceveranno immediatamente, mentre gli altri giocatori dovranno aumentare di livello la versione gratuita del pass per sbloccarlo. Alla domanda se Blizzard intende cambiare il livello di Battle Pass richiesto – che era 55 per Kiriko – per il rilascio di Ramattra, l’art director Dion Rogers ha rinviato, dicendo che il team di Overwatch sta valutando regolarmente i suoi piani. “È una conversazione costante per il nostro team”, ha detto Rogers.

Ramattra arriverà nella stagione 2 insieme a una nuova mappa, che secondo gli sviluppatori ha legami non specificati con il nuovo eroe. Sono previsti più eroi, incluso un nuovo personaggio di classe di supporto Overwatch 2 nel 2023.