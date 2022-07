Il nuovo elemento Dendro di Genshin Impact è stato rivelato nel nuovo trailer

Genshin Impact ha lentamente rivelato ulteriori informazioni sul suo prossimo aggiornamento 2.8, che uscirà il 13 luglio. Con il rilascio di questo nuovo aggiornamento, gli sviluppatori HoYoverse hanno annunciato ufficialmente che il settimo e ultimo elemento del gioco, Dendro, dovrebbe debuttare in il massiccio aggiornamento 3.0 in autunno. Hanno pubblicato un video contenente una ripartizione completa dell’elemento e la filosofia di design che ne è derivata.

Questo aggiornamento porterà con sé la nuova regione di Sumeru, una lussureggiante area forestale con molte nuove meccaniche di gioco. Dendro, il settimo elemento, sarà molto presente in questa zona. Questo elemento ha numerose abilità e tre principi di progettazione fondamentali.

Catalisi, saggezza e vita sono le tre componenti fondamentali per la progettazione di questo potente elemento. Hanno progettato l’elemento per avere un senso con l’ambiente e il giocatore, e Dendro arriverà insieme a due nuove reazioni elementali.

Fioritura – Una nuova reazione elementale tra Hydro e Dendro.

– Una nuova reazione elementale tra Hydro e Dendro. Catalizzare – Una nuova reazione elementare tra Electro e Dendro.

Queste nuove reazioni saranno fondamentali per le interazioni ambientali nella nuova regione di Sumeru e si allineeranno con le fughe di notizie precedentemente condivise sul nuovo elemento. Come Electro era essenziale per esplorare Inazuma, Dendro sarà fondamentale per esplorare Sumeru e scoprirne i segreti.

L’aggiornamento 3.0 fornisce anche una lista di nuovi personaggi che sono trapelati. Tighnari, Collei e Dori si uniranno al Viaggiatore infuso di Dendro come personaggi con abilità e poteri unici, tutti provenienti dalla regione di Sumeru. HoYoverse rilascerà altri teaser di aggiornamento 3.0 nelle settimane precedenti la data di rilascio di fine agosto.