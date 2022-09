Il nuovo DLC di Assassin’s Creed Valhalla è l'”ultimo capitolo” di Eivor

Assassin’s Creed Valhalla riceverà un nuovo DLC che lega alcune delle trame del gioco, ha annunciato Ubisoft sabato. La nuova serie di missioni si chiama The Last Chapter e dovrebbe essere lanciata “tra qualche mese”.

The Last Chapter segue tre pacchetti DLC precedenti per Valhalla: L’alba di Ragnarok, L’assedio di Parigi e L’ira dei druidi. A differenza di quelli, The Last Chapter è gratuito per tutti Assassin’s Creed Valhalla Giocatori. In una breve clip mostrata sabato, Eivor annuncia di essere pronta a lasciare il suo accampamento vichingo e “incamminarsi verso coste lontane e nuove avventure”.

Che sponde sono quelle? Ubisoft non lo dice esplicitamente, ma avrebbe senso che fosse Vinland, un luogo cruciale per Eivor e un mistero da Valhalla che ancora non ha risposta. Vinland, a Valhalla, si trova in Nord America. Eivor visita lì una volta all’interno Valhallama inspiegabilmente, i suoi resti finiscono lì senza una spiegazione del perché.

Ancora una volta, Ubisoft non ha fornito una data di rilascio esatta per Assassin’s Creed Valhallaè The Last Chapter, ma sembra che non passerà molto tempo prima che arrivi.