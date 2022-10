Il nuovo cucciolo di Pokémon Greavard può assorbire la mia forza vitale in qualsiasi momento

Pokémon Scarlatto e Viola appena presentato un altro bravissimo ragazzo nella regione di Paldea. Una trasmissione YouTube di Pokémon Company condivisa martedì ha mostrato Greavard, un adorabile cucciolo spettrale che vuole solo giocare. Un addestratore si avvicina a questo cane di tipo fantasma, giocando a prendere con un bastone. Ma poi l’allenatore svenuto alla fine del video. Scusi, cosa?

Ebbene, Greavard è “amichevole e affettuoso” al punto che “prestargli anche la minima attenzione lo renderà così felice che ti seguirà ovunque tu vada”, secondo il Scarlatto e Viola sito web. Carina! Penso che siamo tutti d’accordo: moriremmo per Greavard. Poi arriva la torsione del coltello. “Tuttavia, Greavard assorbirà lentamente e inavvertitamente la forza vitale di coloro che lo circondano, quindi è meglio non giocarci troppo”.

Oh. Quindi lo faremmo morire per Greavard. Come, letteralmente.

Questo è in cima alla classifica per alcune delle cazzate più tristi nel pantheon Pokémon. Non è il più triste — quel premio va a Cubone, il Pokémon di tipo terra orfano che indossa il teschio di LA SUA MADRE MORTA.

Ma classificherei Greavard da qualche parte al di sopra dell’icona dell’emicrania cronica Psyduck, il cui dolore alla testa è così forte da produrre danni psichici. Il mal di testa cronico fa schifo, e lo saprei, ma almeno Psyduck può uscire con qualcuno quando è triste e non preoccuparsi accidentalmente succhiando loro la vita. E non farmi nemmeno iniziare su Amaura, i Pokémon di tipo roccia e ghiaccio il cui ecosistema si sta sciogliendo. Avrà un posto dove vivere tra 10 anni? Semplicemente non lo sappiamo.

Ecco cosa io fare sa: The Pokémon Company chiaramente non sta bene.

Fortunatamente l’eccitazione mortale di Greavard non sembra aver dissuaso i fan dal prodigare il ragazzo più bravo con tanto amore. Guarda quel visino irsuto e dimmi che non vuoi dare un bacetto a quel moccioso. E se baciassimo Greavard nel cimitero? Ahah sto solo scherzando. O?

Rischierei la morte per una bella pacca sulla testa!!!

So che Greavard vive a Paldea, ma personalmente ritengo che sarebbe più accurato vederne uno a un concerto revival dei My Chemical Romance. (Forse seduto sulla schiena di Spectrier per vedere meglio il palco?) So solo che lo abbraccerei, non importa il costo personale.