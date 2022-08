Il nuovo clip High on Life mette in risalto il tropo del “bambino invincibile” di titoli come Skyrim, Fallout

High on Life è il prossimo titolo di Squanch Games, lo studio di sviluppo fondato da Rick e Morty creatore Justin Roiland. Lo sparatutto ti vede esplorare un mondo alieno con un arsenale di pistole parlanti (una delle quali suona terribilmente come Morty). Mentre ucciderai un sacco di grandi cattivi e boss durante l’avventura, High on Life ti permetterà anche di attraversare una linea di lunga data e sparare anche ai bambini alieni.

Come mostrato in un breve frammento di gioco di IGN, High on Life “non ha paura” di farti sparare a un bambino proprio come qualsiasi altro nemico alieno. Forse è consentito perché il personaggio non è chiaramente un umano, o forse c’è più contesto nel gioco completo che ci manca. In ogni caso, è in linea con il fattore shock che il lavoro di Roiland può spesso incorporare.

Tuttavia, questo non è solo un momento volutamente insipido in High on Life. È una risposta satirica specifica a un tropo dei giochi delle serie Fallout e Elder Scrolls. Quei titoli spesso presentano personaggi bambini che molti giocatori trovano fastidiosi, e anche se quei giochi ti permettono di attaccare praticamente qualsiasi NPC, i bambini sono sempre stati off-limits. Sono invincibili anche quando si trovano in situazioni pericolose: ecco perché il modding di Fallout spesso include l’opzione per rendere questi bambini effettivamente mortali. High on Life sta attraversando quel limite da solo, perdendo la sua “valutazione E per tutti” nel processo, come osserva la pistola. Sono abbastanza sicuro che otterrà sempre quella valutazione M, amico.

Il lancio di High on Life era originariamente previsto per ottobre. La sua nuova data di uscita è il 13 dicembre, quindi arriverà ancora quest’anno. Sarà disponibile su Xbox Series X/S, Xbox One e PC tramite Steam ed Epic Games Store. Come si può intuire dalla mancanza di una versione PlayStation, High on Life sarà disponibile su Game Pass per Xbox e PC fin dal primo giorno.