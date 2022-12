Il nuovo cambio di carattere di Discord è letteralmente un mal di testa per chi soffre di astigmatismo e dislessia

Per molti giocatori, Discord è diventata l’app predefinita per le chat vocali e video. Sarà persino integrato nelle console PlayStation in futuro. È super popolare, motivo per cui il suo ultimo aggiornamento è così sconcertante. Un cambio di carattere sta causando molto stress per alcuni gruppi di utenti.

L’utente di Reddit ThatSirWaffles ha caricato un buon scatto di confronto per chiunque voglia analizzare i cambiamenti. Il nuovo carattere si chiama GG Sans ed è un tipo di carattere molto più sinuoso rispetto al suo predecessore Whitney. La maggior parte delle persone noterà una differenza all’avvio di Discord, ma per coloro che hanno l’astigmatismo o la dislessia (questo scrittore ha il primo), la differenza rende tutto molto più difficile da leggere. Tali forme di lettere le rendono più inclini a correre insieme per i lettori con quelle condizioni. Questo può facilmente causare mal di testa anche a loro.