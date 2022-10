Il nuovo aggiornamento di Discord introduce lo streaming di YouTube, i giochi multiplayer e altro ancora

Il team di Discord ha annunciato molte nuove funzionalità che arriveranno in futuro per sostituire alcuni bonus precedenti e migliorare ulteriormente le funzioni dell’app. Il team ha delineato queste funzionalità, tra cui una nuova App Directory, una funzionalità denominata Attività che consentirà agli utenti di giocare e guardare video di YouTube insieme e un nuovo livello di abbonamento Nitro Basic, che avrà un prezzo di $ 2,99 al mese.

Di tutte queste funzionalità, quella che ha impressionato di più gli utenti di Discord è Attività, in quanto darà a molte persone sull’app un nuovo modo di ascoltare o guardare i propri video YouTube preferiti, cosa che recentemente alcuni popolari robot creati dagli utenti perso l’accesso a. A giudicare dai suoni di ciò che Discord ha annunciato sul suo sito Web, l’interesse principale di questa funzione sarebbe guardare le feste (Guarda insieme), che consentirà agli utenti di guardare i video di YouTube che erano soliti sperimentare in passato tramite i robot musicali.

L’annuncio per la directory delle app è anche un’ottima notizia per la maggior parte degli amministratori di Discord, poiché questa funzione consentirà loro di trovare facilmente le app per i propri server con una funzione di ricerca rapida e semplice. Le persone potrebbero ricordare che questa funzionalità è stata accennata in passato, quindi vedere la conferma ufficiale significa che la possibilità di utilizzare Discord senza la necessità di applicazioni di terze parti sarà un futuro assicurato. Inoltre, verrà aggiunto un abbonamento opzionale per supportare le app nella directory ufficiale.

L’ultima cosa della lista è Nitro Basic. Il nuovo livello di abbonamento darà agli utenti la possibilità di utilizzare emoji personalizzati e animati su qualsiasi server di cui fanno parte, la capacità di caricare file (come immagini e video) fino a 50 MB e uno speciale badge del profilo che mostra che hanno ottenuto Nitro . Questo livello è disponibile nel Regno Unito da un po’ di tempo e sarà disponibile in tutto il mondo il 20 ottobre.