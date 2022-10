Il nuovo agente di Valorant Harbour: svelati il ​​kit abilità e l’ultima

valorosoL’ultimo Agente controlla il potere delle maree, evocando acqua per aiutare a sconvolgere i suoi nemici e salvare i suoi alleati. Il nuovo agente sta per arrivare valoroso Episodio 5 Atto 3, che inizierà il 18 ottobre.

L’abilità più unica di Harbour è la sua Q, Cove, che gli permette di lanciare una granata ad acqua sferica che forma uno scudo non appena colpisce il suolo. Lo scudo va dritto e raggiunge in alto nell’aria, bloccando i proiettili che provengono da entrambi i lati fintanto che è in alto. Harbour può anche creare un muro d’acqua, simile al muro di fuoco di Phoenix, e lanciare un’onda che rallenta i giocatori colpiti da esso.

Infine, l’abilità Ultimate di Harbour evoca un geyser in una determinata area, quindi genera geyser più piccoli direttamente sotto i nemici intorno a quella stessa area.

Per dare un’occhiata all’intero kit di Harbour, puoi trovarlo da Riot di seguito.

Kit completo di abilità di Harbour

E — Alta marea

Equipaggia un muro d’acqua. Fuoco per mandare l’acqua in avanti lungo il terreno. Tieni premuto il fuoco per guidare l’acqua nella direzione del tuo mirino, passando attraverso il mondo, generando un muro lungo il percorso dell’acqua. Alt Fire mentre ti pieghi per fermare l’acqua in anticipo. I giocatori colpiti vengono rallentati.

D — Cala

Equipaggia una sfera d’acqua protettiva. Fuoco da lanciare. Alt Fire per lanciare subdolo. Dopo aver colpito il terreno, genera uno scudo d’acqua che blocca i proiettili.

C — Cascata

Equipaggia un’onda d’acqua. Spara per far rotolare l’onda in avanti e attraverso i muri. Riutilizzalo per impedire che l’onda si muova ulteriormente. I giocatori colpiti vengono rallentati.

X — La resa dei conti

Equipaggia tutta la potenza del tuo Artefatto. Fai fuoco per evocare una pozza di geyser a terra. I giocatori nemici nell’area vengono presi di mira dai successivi attacchi di geyser. I giocatori colpiti da un colpo subiscono una commozione cerebrale.