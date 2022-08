Il multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 2 rivela il 15 settembre, la beta multiplayer inizia il 16 settembre

La prossima generazione di Call of Duty è quasi nelle mani dei giocatori. Il sito Web ufficiale di Call of Duty ha annunciato oggi che l’evento Call of Duty Next rivelerà dettagli su Call of Duty: Modern Warfare 2, con una rivelazione completa del multiplayer, Warzone 2.0, la versione mobile di Warzone e altro ancora. Come la rivelazione ufficiale per il riavvio del 2019 di Modern Warfare, i famosi streamer e creatori di contenuti di Call of Duty saranno presenti all’evento, giocando in tempo reale.

Ci saranno anche una serie di dettagli non annunciati e bit informativi astutamente redatti dall’annuncio. Ciò che non è REDATTO sono le date della prossima beta, in cui i giocatori di tutto il mondo potranno tuffarsi in Modern Warfare 2 per la prima volta e metterlo alla prova. A partire dal 16 settembre e fino al 17 per i giocatori PlayStation con accesso anticipato che hanno preordinato la Vault Edition, la beta si aprirà per tutti gli altri utenti PlayStation dal 18 al 20.

Il secondo weekend beta sarà per tutti i giocatori su tutte le piattaforme e sarà crossplay. L’accesso anticipato per i giocatori Xbox e PC apre il 22 settembre e dura fino al 23, quindi le porte si aprono a tutti i giocatori indipendentemente dalla piattaforma o dal preordine il 24, fino al 26. I giocatori PlayStation non hanno bisogno di preordinare per l’accesso anticipato al secondo fine settimana, solo gli utenti Xbox e PC.

L’open beta “presenterà una solida esperienza multiplayer che va oltre l’esperienza Core 6v6 con una varietà di mappe meticolosamente progettate di varie dimensioni e un set altrettanto impressionante di modalità, esperienze di progressione e altri aspetti” che i giocatori impareranno durante il Call of Presentazione Duty Next. I giocatori che partecipano alla beta riceveranno anche ricompense esclusive e i giocatori che hanno preordinato la Vault Edition avranno accesso agli operatori principali della Task Force 141 — Ghost, Farah, Price e Soap — nella beta, oltre a FJX Cinder Volta delle armi.

Infine, Infinity Ward rivelerà ancora più dettagli sul gioco e sul suo sviluppo tra la beta e l’uscita ufficiale di Call of Duty: Modern Warfare 2 il 28 ottobre.