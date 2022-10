Il multiplayer CoD MW2 ha SBMM? Che cos’è il matchmaking basato sulle abilità spiegato

Call of Duty Modern Warfare 2 Il multiplayer del 2022 verrà lanciato molto presto e ha SBMM che è una buona o una cattiva notizia a seconda di come ti senti riguardo al matchmaking basato sulle abilità.

Come notato dal post sul blog anti-cheat di Activision, solo i giocatori su PC dovranno allegare un numero di telefono per giocare Call of Duty Modern Warfare 2 multigiocatore. È lo stesso identico requisito di Zona di guerra nel 2020, quindi non devi fare nulla se da allora hai giocato al battle royale di Activision.

Non vediamo l’ora di entrare nel campo di battaglia online e il matchmaking si terrà alle condizioni di SBMM.

CoD MW2 ha SBMM?

Call of Duty Modern Warfare 2 Il multiplayer del 2022 ha avuto SBMM durante la beta aperta a settembre, quindi il matchmaking basato sulle abilità dovrebbe essere incluso al lancio per la versione completa.

È una caratteristica che il dottor Disrespect ha etichettato come “orribile” durante il CoD MW2 beta. Anche i colleghi streamer TimTheTatman e FaZe Doozy hanno criticato l’inclusione.

Come riportato da Dexerto, i giocatori scontenti hanno reagito contro SBMM con il “potenziamento inverso” nel tentativo di competere contro giocatori peggiori.

Che cos’è il matchmaking basato sulle abilità in Call of Duty Modern Warfare 2 2022?

Matchmaking basato sulle abilità in Call of Duty Modern Warfare 2 2022 funziona in modo simile a SBMM in altri giochi multiplayer.

Fondamentalmente, attraverso il matchmaking, un sistema di algoritmi funziona per mettere tutti i concorrenti in una lobby con giocatori di livello simile. Ciò impedisce a giocatori molto migliori di competere contro giocatori molto peggiori e questo teoricamente aiuta gli attacchi a sentirsi equi e divertenti.

Sfortunatamente, c’è una certa divisione sul matchmaking basato sulle abilità. Streamer come Dr Disprect hanno pesantemente criticato SBMM, ma qualche giocatore ordinario ha suggerito su Twitter che il “dibattito è fatto principalmente da streamer che vogliono solo suonare su una playlist casuale” per stream e clip.

Nel frattempo, Culturedvultures sostiene che è odiato perché le persone “vogliono sentirsi come se fossero un grande giocatore e allo stesso tempo divertirsi”. Inoltre, sostengono che scoraggia i ritorni dopo una lunga assenza e rende più difficile la creazione di contenuti per gli streamer.

Un altro motivo per cui è deplorato è perché impedisce il gioco occasionale. Queste persone sostengono che non dovrebbe esserci SBMM e che dovrebbero esserci solo classifiche con playlist casuali nel selvaggio west in cui tutti possono competere contro chiunque.

