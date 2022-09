Il montepremi di Dota 2 International 2022 inizia lentamente, i giocatori non sono contenti del Battle Pass

La scorsa settimana Valve ha rilasciato il Dota 2 Battle Pass per The International 2022, dove i proventi delle vendite nei prossimi mesi andranno al montepremi del prestigioso torneo. Con l’evento principale che si svolgerà a Singapore alla fine del prossimo mese, 30 squadre si batteranno per assicurarsi uno dei più grandi montepremi negli eSport. I tornei passati hanno più volte superato se stessi negli anni consecutivi per i loro guadagni totali. Tuttavia, poiché ieri il montepremi ha superato i 9 milioni di dollari, sembra che i contributi del Battle Pass di quest’anno non stiano colpendo così rapidamente. A quattro giorni dall’inizio delle vendite, The International 2022 sta attualmente registrando un ritardo di $ 1,6 milioni rispetto allo scorso anno in un tempo comparativo. In questa fase, è anche in coda al torneo 2019.

Imparentato: Dota 2 è giù? Come controllare lo stato del server di Dota 2

Immagine tramite Dota2.prizetrac.kr

I fan hanno espresso la loro delusione per i contenuti del Battle Pass. In particolare c’è stata frustrazione per l’aspetto degli Arcani del Vuoto, il modo in cui sono state gestite le tressure immortali e l’assenza di una skin del terreno personalizzata. Con il Battle Pass anche diviso in due parti – la seconda rilasciata a novembre – molto è ancora sconosciuto su ciò che accadrà. Molte sezioni del Battle Pass hanno un banner “Coming Soon” che non offre approfondimenti più approfonditi. Questa insoddisfazione potrebbe contribuire alla lenta adozione del Battle Pass, poiché i giocatori hanno affermato di non essere così desiderosi di spendere soldi per sblocchi di cui non sanno nulla.