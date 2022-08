Il mio nuovo adattamento preferito di Austen è in realtà questo gioco di D&D

Spostati, Bridgerton. Così lungo, Sanditon. Il mio nuovo spettacolo preferito ispirato alla Regency è Dimension 20’s Una corte di Fey & Flowers. Come studioso sia della narrativa del 18° secolo che del gioco reale, sto dicendo a tutti quelli che conosco di guardare questo nuovo giro creativo sia su Austen che sul gioco reale. In un periodo di sovrabbondanza di ricostruiti di adattamento Austen, è rinfrescante vedere uno spettacolo giocare con la tavolozza molto più ampia effettivamente contenuta nel lavoro di Austen, comprese le sue influenze e il mondo più ampio in cui abitava.

Per coloro che non hanno familiarità con la Reggenza britannica (1811-20), per prima cosa impostiamo la scena globale. È stato un periodo di grandi cambiamenti. Le rivoluzioni erano appena avvenute – negli Stati Uniti, in Francia e ad Haiti – e si profilavano all’orizzonte in tutta Europa. I potenti sono diventati cottagecore, rifiutando cipria, trucco pesante, corsetti conici e ampie borse laterali per alcuni anni di relativa libertà prima dell’arrivo del contraccolpo dei cerchi e dei trambusti vittoriani. Naturalmente, l’estetica della Reggenza ha le proprie oscure origini. I filmici abiti a vita impero erano realizzati con cotone derivato dal lavoro nelle piantagioni schiavizzato e dalle sete acquisite dalla conquista imperiale. I tavoli da tè della vita reale erano campi di battaglia politici poiché gli abolizionisti evitavano di servire “zucchero nel sangue”. Con la crescita di Austen, la moda per i romanzi sentimentali ed epistolari è svanita mentre elettrizzanti racconti gotici, romanzi politici progressisti e narrativa reazionaria conservatrice sono tutti saliti sugli scaffali.

C’è davvero molto con cui lavorare per i creativi di questo periodo, ma gran parte è trascurato. Le cose stanno cambiando man mano che più creatori hanno cercato di riflettere la vera diversità del periodo, dal film biografico di Amma Asante del 2013 sull’erede multirazziale della vita reale Dido Elizabeth Belle all’erede caraibica di Austen Miss Lambe in Sanditon. La giornalista Bianca Hernandez-Knight scrive che il pubblico a maggioranza bianca, influenzato dalla tradizione dei romanzi Regency iniziati con Georgette Heyer a metà del XX secolo, si è respinto, ignorando la lunga presenza di neri e marroni in Gran Bretagna che risale all’antichità. Ma, come sostiene la scrittrice Amanda-Rae Prescott, le produzioni d’epoca inclusive sono qui per restare.

Eppure, anche quelli di noi più entusiasti del Bridgerton momento in cui ci troviamo attualmente in una riserva: come sostiene la studiosa Patricia A. Matthew, ci sono complicazioni nel collocare fantasie anche positive in contesti storici reali. “Non so davvero che aspetto abbia il ‘giusto'”, ha osservato nella Los Angeles Review of Books, “per i personaggi neri in un’Inghilterra che nel 1813 aveva abolito la tratta degli schiavi ma non la schiavitù”. I creatori di tavoli esplorano questa ambivalenza da anni ormai. Vee Hendro e Hayley Gordon Buona societàil gioco di ruolo ispirato ad Austen Una corte di Fey & Flowers trae le sue meccaniche da, lo stesso anno ha lottato su come giocare con la storia Bridgerton aveva il via libera. La soluzione di Hendro e Gordon lascia molto ai giocatori: durante la sessione 0, i partecipanti devono scegliere se giocare in un patriarcato storicamente accurato, in un matriarcato di genere o in un mondo più egualitario. Allo stesso tempo, Buona società informa anche i suoi giocatori – erroneamente, potrei aggiungere – che il lavoro di Austen non riguardava la razza, bandendolo funzionalmente dal gioco. Le intenzioni di questo sono eccellenti; piace Bridgerton e altre produzioni inclusive, Buona società cerca di creare uno spazio per tutti a tavola. Ma, come ha osservato il designer Mark Diaz Truman in una conversazione con i designer sul loro blog Storybrewers, implica anche che i giocatori debbano disconnettersi dalla loro identità del mondo reale per entrare nella finzione del gioco. Dopo il suo rilascio, è seguito un sano dibattito su come adattare il materiale storico all’interno dello spazio del design da tavolo, che continua ancora oggi.

Il capitano KP Hob, interpretato da Brennan Lee Mulligan. Immagine: dimensione 20

Andhera, interpretato da Omar Najam. Immagine: dimensione 20

Una corte di Fey & Flowers‘ spostati per combinare D&D con Buona società risolve quel conflitto disconnettendo la meccanica Regency dalla storia del mondo reale. I suoi giocatori non sono personaggi storici, ma invece sono creature fantasiose provenienti da un altro piano di esistenza interamente. Ciò non significa che la campagna eviti le realtà del potere: è ancora Dimension 20 ed è Aabria Iyengar, due marchi noti per le trame stimolanti e progressiste. Siamo stati introdotti presto ai conflitti di corte e ai suggerimenti che ci sono folletti esclusi dai piaceri del Bloom. La reputazione è tutto e vediamo la sua influenza poiché coloro che hanno una reputazione più alta hanno letteralmente vantaggi meccanici rispetto a quelli “al di sotto”. Come la vera reputazione, non è ciò che è sotto il controllo dei giocatori, ma ciò che si vede o si crede pubblicamente di te. Il capitano KP Hob di Brennan Lee Mulligan ne è profondamente consapevole mentre cerca di incarnare paradossalmente i valori caotici della Corte dei Goblin con precisione e dignità militari.

Diversi altri giocatori hanno anche citato la “repressione” come chiave per la creazione del loro personaggio. Andhera, l’idiota segreta “costantemente fumante” di Omar Najam deriva dal fascino per i “fantasmi dei tropi” – citando non solo la Austen ma la scrittrice successiva del 1840 Emily Brontë, autrice di Cime tempestose. Combinando un pensiero simile a quello di Batman con l’energia del “primo giorno di scuola”, Najam ha decodificato una nuova lettura di Darcy di Austen, spesso considerato uno dei “ragazzi minacciosi”, ma nel romanzo è, come Andhera, anche lui spinto alla responsabilità giovane.

Gwyndolin Thistlehop, interpretato da Surena Marie. Immagine: dimensione 20

Binx Choppley, interpretata anche da Surena Marie. Immagine: dimensione 20

Buona società‘S segreti e voci meccaniche brillano grazie a Dimensione 20La preparazione pre-stagionale. I giocatori conoscono le voci create nella sessione 0, ma non sanno quali sono vere finché il gioco non le rende vere o le fa svanire. Finora, Gwyndolin Thistle-Hop di Surena Marie è una fonte di segreti e inizialmente l’ho etichettata come una moderna Jane Fairfax. Come il personaggio secondario di Austen Emma, Gwyn si basa su ogni tropo della perfetta eroina: ingenua, “fascino personificato” e al centro di un mistero. La sua arte del personaggio è persino un ritorno al passato ispirato al 18° secolo, vestito con ampi cerchi da borsa e molte balze. Nel romanzo di Austen, il segreto di Jane viene rivelato verso la fine, ma il pubblico moderno – e i giocatori – sono molto più sospettosi, quindi all’inizio vediamo che Gwyn è davvero Binx Choppley, l’unico sopravvissuto della Corte delle Arti. Sembra che sia solo la prima di molte rivelazioni a venire. Binx assomiglia a una specie di personaggio Regency che non vediamo spesso negli adattamenti moderni, la schietta rivoluzionaria donna, si spera più trionfante dei suoi fratelli del 1790.

Delloso de la Rue, interpretato da Oscar Montoya. Immagine: dimensione 20

Delloso de la Rue di Oscar Montoya ci dà anche un assaggio di un altro gruppo di personaggi Regency spesso dimenticati: dandy, fidanzati, maccheroni, molly e celebrità come Anne “Gentleman Jack” Lister, celebrità zitelle le Ladies of Llangollen e ex diplomatico francese il Chevalière d’Eon, ma anche Maestri di cerimonie e arbitri della moda come Beau Brummell.

Finora siamo su una corsa in gran parte pacifista per questa campagna, che si concentra meno sulla violenza rispetto al tipico D&D: anche un serio duello finisce con un applauso piuttosto che con un danno fisico duraturo. Iyengar e il suo cast stanno esplorando il soft power in quello che i nerd professori come me chiamano il “complotto matrimoniale”: un genere che è esploso nel 18° secolo quando le regole legali e sociali sono cambiate rapidamente. Eroi ed eroine hanno cercato di navigare in un mondo diviso tra il vecchio concetto di matrimonio come alleanza e la nuova idea di “matrimonio tra compagni” per amore e amicizia. Lo vediamo fortemente nei personaggi di Lou Wilson ed Emily Axford, cugini che stanno cercando di fare entrambe le cose. Il loro nonno chiede che si sposino bene entro la fine di questa stagione – ehm, Bloom – mentre scommettono che Rue possono sposarsi per amore.

Mentre Wilson riferisce di aver semplicemente cercato su Google i “personaggi più fastidiosi di Austen” come preparazione del personaggio, la studiosa di Austen Emily Kugler ha strillato di gioia mentre guardavamo insieme la prima. “Sono i Crawford!” gridò, cioè Henry e Mary Crawford, gli interessi amorosi sexy e inappropriati di Austen Parco Mansfield. I lettori del diciottesimo secolo li avrebbero chiamati dei libertini, dei cattivi ragazzi che hanno ispirato il dibattito: “I libertini riformati sono stati i migliori mariti” o erano, come il libertino della vita reale Lord Byron, “pazzi, cattivi e pericolosi da sapere”? I rastrelli erano personaggi secondari che finivano male; dopo aver flirtato intensamente con i protagonisti, i Crawford fanno entrambi matrimoni miserabili e mercenari. Nelle mani dei maestri Wilson e Axford, sembra inevitabile vedere questo copione capovolto.

Ed è quello per cui sono più entusiasta: personaggi Regency che la cultura pop spesso trascura, con storie e finali che il periodo non poteva assolutamente immaginare.