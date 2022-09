Il lead character designer di Overwatch 2 ha lasciato l’azienda

Geoff Goodman, uno degli sviluppatori principali dietro l’amato Sorvegliare personaggi come Tracer, Mercy e D. Va, non lavorano più in Activision Blizzard. Goodman “ha preso la decisione di lasciare Blizzard all’inizio di quest’anno”, ha detto un portavoce di Blizzard alla stampa. PC Gamer ha riportato per la prima volta la notizia martedì.

In qualità di game designer principale presso Blizzard Entertainment, Goodman è stato responsabile della creazione e del bilanciamento degli eroi giocabili nello sparatutto multiplayer a squadre Sorvegliare e il suo seguito. Prima di iniziare a lavorare SorvegliareGoodman ha lavorato come designer di incontri Mondo di Warcraftdove ha progettato battaglie con i boss.

Ecco la dichiarazione completa che Activision Blizzard ha rilasciato a PC Gamer alla sua partenza:

Ringraziamo Geoff per i suoi molti anni di servizio in Blizzard e gli auguriamo tutto il meglio. La sua capacità di dare vita al variegato elenco di eroi di Overwatch attraverso il gameplay è stata incredibile e il segno che ha lasciato nei team di Warcraft e Overwatch si farà sentire negli anni a venire.

La notizia in un altro dosso nel rilascio di Overwatch 2. Sorvegliare Il direttore del gioco Jeff Kaplan ha lasciato l’azienda nel 2021, segnando una notevole partenza alla guida della squadra. E ora la notizia della partenza di Goodman arriva poche settimane prima dell’uscita programmata di Overwatch 2 il 4 ottobre. Gli eroi giocabili che ha contribuito a dare vita hanno a lungo suscitato interesse per lo sparatutto stilizzato e sono un aspetto centrale del gioco Sorvegliare. Più di recente, gli sviluppatori hanno annunciato il prossimo nuovo eroe del gioco: Kiriko, un ninja che ti aiuterà a sentirti super cool durante la guarigione.

Polygon ha contattato Activision Blizzard per un commento e aggiornerà l’articolo non appena avremo notizie.