Il lavoro su Udyr di League of Legends mostra le posizioni delle abilità nel primo trailer

Udyr è stato a lungo uno dei League of Legends i campioni hanno più bisogno di un aggiornamento e ora la sua rielaborazione è finalmente quasi arrivata. Riot Games ha rilasciato venerdì il primo trailer completo della rielaborazione del gameplay di Udyr, mostrando il nuovo look di The Spirit Walker mentre insegue i nemici intorno alla Landa.

Anche se non sappiamo ancora esattamente cosa faranno le abilità rielaborate di Udyr, l’anteprima in questo trailer ci fornisce molti indizi. Sembra che avrà ancora quattro diverse posizioni tra cui passare, ognuna con i propri effetti unici sui suoi movimenti e attacchi.

Il trailer mostra anche le immagini delle sue nuove posizioni, che sembrano essere basate sugli dei del Freljord, come Anivia, Ornn, Iron Boar e Volibear. Questo è un cambiamento rispetto a Phoenix, Turtle, Bear e Tiger su cui si basavano le posizioni della vecchia versione.

La grafica e le abilità aggiornate di Udyr stanno per arrivare League of Legends con la patch 12.16, il che dovrebbe significare che mancano circa tre settimane.