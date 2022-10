Il kit e le abilità di gioco complete del campione di League of Legends K’Sante

Sta arrivando una nuova top laner League of Legends, ed è un terrificante avversario da affrontare, ma un utile carro armato per i suoi amici. K’Sante proviene da una città-stato meridionale nella regione di Shurima che rimane indipendente dagli imperi di Shurima e Ixtal, ma è circondata da mostri mortali. La gente di Nazumah deve combattere questi mostri per bere dall’oasi e trasformano le pelli e le ossa di quei mostri in armature e armi. Venerdì, Riot ha condiviso un trailer cinematografico di questo nuovo campione e delle sue abilità, ma ora conosciamo il suo kit completo di abilità.

K’Sante è un Custode, che è la categoria di LoL dei personaggi protettivi di supporto, che usa armi gemelle realizzate con la pelle rigenerativa dei mostri. Quando usa la sua suprema, si trasforma in uno Schermagliatore e acquisisce abilità che gli consentono di immergersi e dare la caccia a un nemico.

Ultimate: All Out (R) – K’Sante frantuma le sue armi, infliggendo danni e respingendo un campione nemico. I nemici che colpiscono un muro subiranno una quantità maggiore di danni, verranno respinti oltre il muro e saranno brevemente storditi. K’Sante si precipita verso il suo bersaglio e va All Out per un lungo periodo.

Mentre K’Sante è All Out, trasforma le sue abilità.

Intrepido Istinto (Passivo) – Le abilità dannose segnano i nemici. Attaccare i nemici contrassegnati infligge danni. Mentre All Out, Dauntless Instinct infligge danni alla salute massimi aggiuntivi.

Ntofo Strikes (Q) – K’Sante sbatte la sua arma in una piccola area intorno a lui. I bersagli colpiti vengono rallentati. K’Sante ottiene uno short stack in breve tempo quando colpisce un nemico. A due pile, spara un’onda d’urto che attira i nemici.

All Out, il tempo di recupero di questa abilità è ridotto e non rallenta più.

Pathmaker (W) – K’Sante assume una posizione difensiva, diventando inarrestabile e riducendo i danni in arrivo. Quando rilascia, si lancia in avanti, infliggendo una percentuale del danno fisico massimo alla salute, respingendo e stordendo i nemici che attraversa per un breve periodo in base al tempo di carica.

All Out: il tempo di recupero di Pathmaker viene aggiornato, la riduzione dei danni subiti viene aumentata e infligge una quantità aggiuntiva di danni fisici in base al tempo di carica. La carica e la velocità di scatto sono raddoppiate.

Gioco di gambe (E) – K’Sante scatta e ottiene uno scudo. Se si precipitano verso un alleato, possono scattare ulteriormente e concedere lo scudo anche a lui. All Out aumenta la velocità di scatto, la portata e gli consente di superare i muri.