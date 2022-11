Il kit “Disordine quotidiano” di The Sims 4 consente ai giocatori di fare un pasticcio

Non sono una di quelle persone con un’estetica elegante e mantenuta. Per citare Marie Kondo – e per ignorare il suo intento dietro la frase – amo il disordine. La mia scrivania è piena di cose che uso sempre, molte penne, quaderni impilati e libri che aspettano di essere letti. Questo si estende a come mi piace decorare I Sims 4: Mi piace l’aspetto di molte cose, e l’editore Electronic Arts ha è stato più facile impilare mucchi di disordine estetico nelle case dei nostri Sims. Non sono solo in questo, a quanto pare: The Sims 4 ai giocatori piace il disordine, come dimostra l’enorme quantità di mod create dai giocatori che lo aggiungono al gioco.

Il 10 novembre, tuttavia, Electronic Arts aggiungerà più disordine, letteralmente, a I Sims 4 con il kit per il disordine quotidiano. Aggiungerà oggetti come tazze da caffè, pile di riviste, portagioielli, libri, giochi, chiavi e custodie per cellulari.

Mi piace perché aggiunge carattere. Aiuta a raccontare la storia che sì, miei sim fare vivi così. Questo è il tipo di roba noiosa e quotidiana che rende uno spazio caotico, se sei pronto a impegnarti molto. E io sono.

L’altro nuovo kit si chiama Pastel Pop, ed è un kit rosa e viola con design di ispirazione vintage in forme uniche e frizzanti. Naturalmente, penso che sembrerà molto carino pieno di disordine. E la buona notizia è che Pastel Pop fa ha il suo disordine, che ha un sacco di oggetti da scrivania e “tchotchkes”, secondo Electronic Arts. Come Everyday Clutter, il Pastel Pop Kit sarà disponibile per l’acquisto il 10 novembre.

Anche se I Sims 4 è ora gratuito a partire dal 18 ottobre, dovrai comunque acquistare questi kit aggiuntivi. I kit in genere costano $ 4,99 per confezione, al contrario degli Stuff Pack, che sono più grandi e costano $ 9,99 per confezione.