Il grande aggiornamento di Toy Story di Disney Dreamlight Valley ottiene la data di uscita

Disney Dreamlight ValleyIl prossimo aggiornamento di arriverà il 6 dicembre e aggiungerà a Storia del giocattolo reame e serie di missioni del gioco, ha annunciato martedì lo sviluppatore Gameloft. Arriverà su tutte le piattaforme – Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X – quel giorno.

Disney Valle dei sogni i giocatori hanno atteso con impazienza il grande aggiornamento da quando Gameloft lo ha annunciato a settembre. Sta arrivando dopo un aggiornamento più piccolo che ha aggiunto Il Re Leone‘s Scar in ottobre. Il Storia del giocattolo l’aggiornamento aggiungerà un nuovo regno, che sembra essere la stanza di Andy, in cui i giocatori si riducono alle dimensioni di un giocattolo per aiutare Buzz Lightyear e Woody. Questi personaggi, come altri che provengono dai reami in Disney Dreamlight Valleyprobabilmente verranno a vivere in città con le proprie serie di missioni e interazioni con altri personaggi.

Il Storia del giocattolo l’aggiornamento porterà con sé anche un sacco di Storia del giocattolo– oggetti cosmetici ispirati, come il grazioso vestito di Woody visto sopra. Probabilmente ci saranno anche diverse decorazioni per la casa e il mondo.

Scar ha aggiunto un elemento di caos Disney Dreamlight Valley quando è stato aggiunto al gioco, dopotutto è un leone. Sebbene ci sia assolutamente meno pericolo con alcuni giocattoli in giro, potrebbe rendere divertenti alcune azioni dei personaggi, alcune delle parti migliori del gioco.

Come con qualsiasi aggiornamento, Gameloft risolverà una serie di correzioni di bug con il Storia del giocattolo aggiornare. Puoi seguire i suoi progressi con la bacheca Trello per il monitoraggio dei bug, in cui lo sviluppatore elenca su cosa sta lavorando e cosa succederà dopo, cose come arresti anomali della console o tassi di generazione degli oggetti. Disney Dreamlight Valley è un gioco ad accesso anticipato e ci sono stati molti problemi da risolvere; il gioco ha avuto un lancio particolarmente difficile.

Gameloft sta anche gestendo un sacco di vendite per Disney Dreamlight Valley su tutte le sue piattaforme. Sia la Standard Edition che la Ultimate Edition sono in vendita su Nintendo eShop, Epic Games Store, Steam e nei negozi Microsoft e PlayStation. Ecco la ripartizione delle vendite da Gameloft:

Nintendo USA — Cyber ​​affare

Inizia il 21 novembre e termina il 4 dicembre

Edizione Standard – 15% di sconto

Edizione definitiva – 25% di sconto

Epic Games Store: saldi del Black Friday

Inizia il 17 novembre e termina il 29 novembre

Edizione Standard – 15% di sconto

Edizione definitiva – 25% di sconto

Steam — Saldi autunnali

Inizia il 22 novembre e termina il 29 novembre

Edizione Standard – 20% di sconto

Edizione definitiva – 25% di sconto

Microsoft (PC e Xbox) — Saldi del Black Friday

Inizia il 16 novembre e termina il 1 dicembre

Edizione Standard – 15% di sconto

Edizione definitiva – 25% di sconto

PlayStation: saldi del Black Friday

Inizia il 18 novembre e termina il 28 novembre

Edizione Standard – 20% di sconto

Edizione definitiva – 25% di sconto

Disney Dreamlight ValleyLa Standard Edition di costa in genere $ 29,99 e la Ultimate Edition costa $ 69,99. La Ultimate Edition, chiamata anche Founder’s Pack, aggiunge una serie di oggetti cosmetici, valuta di gioco e abiti esclusivi.